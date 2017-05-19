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Тайваньские производители назвали объемы выпуска планшетов Apple iPad Pro с дисплеем размером 10,5 дюйма, ожидаемые в этом году

По сообщению источника, тайваньские представители цепочки поставок в последнее время отмечают увеличение заказов, связанных с планшетами Apple iPad Pro с дисплеем размером 10,5 дюйма. По оценке производителей, нынешний объем выпуска, составляющий примерно 500 000 штук в месяц, к июлю увеличится до 600 000. Учитывая, что сборка начались в марте-апреле, можно предположить, что Apple в этом году получит 5-6 млн указанных устройств.

Что касается недавно представленной недорогой модели Apple iPad с экраном размером 9,7 дюйма, ожидается, что ее поставки начнут расти в конце текущего квартала и достигнут максимума в третьем квартале. В июне и июле, по оценке представителей отрасли, будет отгружено более четырех миллионов устройств.

Apple iPad с экраном размером 9,7 дюйма

По неподтвержденным данным, Apple в этом году обновит модель iPad Pro с экраном размером 12,9 дюйма, но график выпуска этого устройства пока неизвестен.

Источник: Digitimes
13:04 19.05.2017
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