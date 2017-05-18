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Восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note7 могут получить приставку Fandom Edition к названию
Различные источники сообщили о том, что в названии восстановленных смартфонов Samsung Galaxy Note7 могут появиться дополнительные буквы FE, под которыми скрываются слова Fandom Edition.
Источник, который является сотрудником корейского оператора мобильной связи, заявил, что таким названием Samsung намеревается подчеркнуть преданность аудитории бренду Galaxy, а также сгладить «горячие» воспоминания, которые возникают при упоминании оригинальной модели.
Ранее неоднократно сообщалось, что восстановленные смартфоны будут называться Samsung Galaxy Note 7R. В Южной Корее, где производитель намеревается реализовать не менее 300 тыс. устройств, цена не должна превысить 620 долларов.
В Китае такие смартфоны уже продаются, в других странах мира они появятся в ближайшее время.
Источник: The Investor
14:39 18.05.2017 Jin
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