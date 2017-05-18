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MediaTek представила SoC MT8516, предназначенную для устройств, построенных вокруг голосовых помощников
Компания MediaTek представила новый полнофункциональный набор микросхем, предназначенный для устройств, имеющих в основе голосовые ассистенты, включая Google Assistant. То есть для разнообразных умных акустических систем и домашних помощников.
Кроме этого, SoC MT8516, а именно так называется новинка, подойдёт для устройств сегмента интернета вещей, требующих достаточно производительный процессора.
В основе MT8516 лежит четырёхъядерный CPU с ядрами Cortex-A35, работающий на частоте до 1,3 ГГц. Также SoC располагает адаптерами беспроводных интерфейсов, а вот данных о GPU нет. Возможно, графического ядра в этой однокристальной системе и вовсе нет.
Для подключения микрофонов и громкоговорителей новая однокристальная система имеет интерфейс с поддержкой TDM (до восьми каналов) и входы PDM (два канала). Также производитель выделяет гибкую поддержку оперативной памяти, позволяющую использовать LPDDR2, LPDDR3, DDR3, DDR3L и DDR4.
Первые устройства с SoC MT8516, поддерживающие Google Assistant, должны появиться на рынке в четвёртом квартале текущего года.
Источник: MediaTek
18:20 18.05.2017 MPAK
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