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У Asus большинство моделей видеокарты GeForce GT 1030 имеют активное охлаждение

Компания Asus выпустила три видеокарты GeForce GT 1030. В отличие от многих других производителей, у Asus лишь одна модель представляет собой пассивную низкопрофильную карту.

Asus показала три карты GeForce GT 1030

Эта модель работает на немного повышенных частотах GPU: 1266/1506 МГц, но это в случае активации профиля OC Mode. Память объёмом 2 ГБ работает на стандартной частоте 6000 МГц. Набор портов включает DVI и HDMI.

Две другие модели (Phoenix GeForce GT 1030 OC и Phoenix GeForce GT 1030) выполнены на печатной плате типичного формата и оснащены активными охладителями с достаточно крупными, в сравнении с многими другими вариантами GT 1030, вентиляторами.

Asus показала три карты GeForce GT 1030

Между собой они отличаются лишь частотами ядра. В первом случае это 1278/1531 МГц, а во втором — 1266/1506 МГц. Память снова не разогнана. Набор портов такой же, как у пассивной версии.

Источник: Asus

12:02 18.05.2017
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