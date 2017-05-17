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AMD представила настольные процессоры Ryzen Pro, но снова умолчала о параметрах

Ещё одним номинальным анонсом отметилась сегодня AMD касательно процессоров Ryzen Pro. Это решения для коммерческого сегмента. Ранее процессоры Pro отличались от обычных только увеличенным сроком поддержки, а параметры оставались такими же.

CPU AMD Ryzen Pro появятся во втором полугодии

Сейчас о различиях судить нельзя, так как параметров AMD не раскрыла. Компания отметила, что решения ориентированы на коммерческий, корпоративный и государственный сектор. Настольные CPU Ryzen Pro станут доступны во второй половине года, а мобильные — в начале 2018.

Благодаря единственному слайду можно узнать о сравнении CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i5 7500. Вероятнее всего, Ryzen 5 Pro 1500 будет полностью копировать Ryzen 5 1500X, то есть получит четыре ядра с частотой 3,5-3,7 ГГц.

CPU AMD Ryzen Pro появятся во втором полугодии

Как видим, решение AMD быстрее в тех тестах, которые использовала компания, причём два из них — реальные задачи, а не синтетика.

Источник: TechPowerUp AMD

  • Теги:
20:41 17.05.2017
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