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Смартфон Nokia 8 или Nokia 9 запечатлён на видео
Сегодня в Сеть попало рекламное видео под названием Nokia Reveal Film. Оно демонстрирует как уже выпущенные смартфоны бренда, так и новую модель с двойной камерой.
Предположительно, это Nokia 8 или Nokia 9. Если посмотреть на один из кадров, то можно увидеть, что новинка несколько меньше модели Nokia 6. То есть может получить дисплей диагональю около 5,2 дюйма.
Ходили слухи, что смартфон будет основан на SoC Snapdragon 660, но подтверждения этому пока нет. Дата анонса новинки неизвестна.
Источник: Evan Blass
19:20 16.05.2017 MPAK
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