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Смартфон Nokia 8 или Nokia 9 запечатлён на видео

Сегодня в Сеть попало рекламное видео под названием Nokia Reveal Film. Оно демонстрирует как уже выпущенные смартфоны бренда, так и новую модель с двойной камерой.

Предположительно, это Nokia 8 или Nokia 9. Если посмотреть на один из кадров, то можно увидеть, что новинка несколько меньше модели Nokia 6. То есть может получить дисплей диагональю около 5,2 дюйма.

Nokia в официальном ролике показала неанонсированный смартфон

Ходили слухи, что смартфон будет основан на SoC Snapdragon 660, но подтверждения этому пока нет. Дата анонса новинки неизвестна.

Источник: Evan Blass

19:20 16.05.2017
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