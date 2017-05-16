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Foxconn может завладеть частью полупроводникового бизнеса Toshiba, используя Sharp
Как сообщают источники, компания Sharp, большая часть которой принадлежит Foxconn, может приобрести около 10-20% полупроводникового бизнеса Toshiba.
Как известно, Foxconn является для Toshiba нежелательным покупателем, так как имеет связи с материковым Китаем. А вот Sharp формально является японской компанией и использование её активов при покупке части бизнеса Toshiba может помочь Foxconn.
Возможно, для Toshiba лучшим вариантом будет продажа всех активов одному покупателю, но пока неясно, чем вообще закончится этот процесс, так как на днях Western Digital обратилась в арбитражный суд, требуя отменить процедуру разделения полупроводникового бизнеса.
Источник: Nikkei
08:00 17.05.2017 MPAK
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