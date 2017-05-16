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Foxconn может завладеть частью полупроводникового бизнеса Toshiba, используя Sharp

Как сообщают источники, компания Sharp, большая часть которой принадлежит Foxconn, может приобрести около 10-20% полупроводникового бизнеса Toshiba.

Как известно, Foxconn является для Toshiba нежелательным покупателем, так как имеет связи с материковым Китаем. А вот Sharp формально является японской компанией и использование её активов при покупке части бизнеса Toshiba может помочь Foxconn.

Sharp может купить 10-20% полупроводникового бизнеса Toshiba

Возможно, для Toshiba лучшим вариантом будет продажа всех активов одному покупателю, но пока неясно, чем вообще закончится этот процесс, так как на днях Western Digital обратилась в арбитражный суд, требуя отменить процедуру разделения полупроводникового бизнеса.

Источник: Nikkei

08:00 17.05.2017
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