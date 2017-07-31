Игровой монитор Samsung C24FG70FQI с изогнутым экраном на матрице VA с поддержкой технологии AMD FreeSync и частоты обновления 144 Гц

Монитор компании Samsung с длинным полным названием C24FG70FQI ориентирован на игроков в компьютерные игры. Монитор оснащен 24-дюймовой матрицей типа VA, имеет разрешение 1920×1080, характеризуется поддержкой высокой частотой обновления экрана (до 144 Гц), поддерживает технологию AMD FreeSync и отличается изогнутым экраном с радиусом кривизны 1800 мм. Мы рекомендуем к прочтению обзор технологии AMD FreeSync на iXBT.com. Содержание: Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Внешний вид

Коммутация

Меню, управление, локализация, дополнительные функции и ПО из комплекта

Изображение

Микрофотографии матрицы

Оценка качества цветопередачи

Измерение равномерности черного и белого полей, яркости и энергопотребления

Определение времени отклика и задержки вывода

Измерение углов обзора

Выводы Паспортные характеристики, комплект поставки и цена Тип матрицы ЖК-панель типа VA с краевой светодиодной подсветкой на квантовых точках Диагональ 59,8 см (23,5 дюйма) Отношение сторон 16:9 (521×293 мм) Разрешение 1920×1080 пикселей (Full HD) Шаг пикселей 0,27156 мм Яркость 350 кд/м² Контрастность Статическая 3000:1 Углы обзора 178° (гор.) и 178° (верт.) Время отклика 1 мс (MPRT) Количество отображаемых цветов 16,7 млн Интерфейсы Видео/аудиовход HDMI, 2 шт.

Видео/аудиовход DisplayPort 1.2

Выход на наушники (гнездо 3,5 мм миниджек)

Сервисный разъем (гнездо 3,5 мм миниджек) Совместимые видеосигналы HDMI — до 1920×1080/120 Гц (Отчет MonInfo)

DisplayPort — до 1920×1080/144 Гц (Отчет MonInfo) Акустическая система Отсутствует Особенности Изогнутый экран с радиусом кривизны 1800 мм

Поддержка технологии AMD FreeSync

Заводская калибровка

Цветовой охват: 125% от sRGB

Интерактивная подсветка

Отсутствие мерцания подсветки матрицы

Антибликовая поверхность матрицы

Режим с низкой интенсивностью синей компоненты

5-позиционный джойстик на контрольной панели

Подставка: поворот вправо-влево ±15°, наклон 2° вперед и 17° назад, подъем 140 мм, переворот в портретную ориентацию по часовой стрелке

Возможность использования площадки VESA 75×75 мм для настенного монтажа

Разъем для кенсингтонского замка Размеры (Ш×В×Г) 545×530×386 мм с подставкой

545×325×70 мм без подставки Масса 5,2 кг с подставкой

3,1 кг без подставки Потребляемая мощность Максимум 59 Вт

0,3 Вт в выключенном состоянии Напряжение питания (внешнего адаптера) 100—240 В, 50/60 Гц Комплект поставки (необходимо уточнять перед покупкой) Монитор

Основание подставки

Внешний сетевой адаптер питания (100—240 В, 50/60 Гц на 19 В, 3,42 А постоянного тока)

Кабель DisplayPort (158 см)

Отчет о заводской калибровке

CD-ROM с руководством пользователя, драйвером и ПО Easy Setting Box

Краткое руководство пользователя

Гарантийный талон и прочая вспомогательная документация Ссылка на сайт производителя www.samsung.com/ru Цена на Samsung C24FG70FQI в фирменном магазине Samsung на дату написания обзора 21 990 Средняя цена T-1716519569 Розничные предложения L-1716519569-10 Внешний вид Дизайн весьма необычный, это касается как блока экрана с изогнутой по относительно небольшому радиусу матрицей, так и оригинальной конструкции подставки. Внешние панели монитора в основном изготовлены из черного пластика с матовой поверхностью. Внешняя окантовка по периметру блока экрана имеет темно-серо-серебристое покрытие. Внешняя поверхность матрицы черная, полуматовая (но зеркальность проявляется в случае отражения точечных источников света), и по ощущениям внешний слой матрицы относительно жесткий. Геометрические искажения отражения в матрице, а также приложенная линейка позволяют определить, что изгиб поверхности матрицы более-менее равномерный на всей площади экрана и только вертикальные участки по краям шириной где-то 3 см практически плоские, а у самого края поверхность чуть выпуклая. Внизу по центру фронтальной рамки серебристой краской нанесен логотип компании-производителя. Правее нанесены неконтрастные значки кнопок выбора игрового режима. Сами кнопки расположены на нижнем торце примерно напротив меток. Справа от меток — небольшой светорассеиватель индикатора состояния. По центру на нижнем торце установлен продолговатый светорассеиватель декоративной подсветки голубого свечения. На задней панели под правую руку находится 5-позиционный джойстик. Все интерфейсные разъемы и разъем питания расположены в неглубокой и узкой нише на задней панели и ориентированы назад. Подключать кабели к монитору относительно удобно, но у некоторых разъемов DisplayPort с фиксаторами могут возникнуть сложности с нажиманием на кнопки фиксаторов. Впрочем, с комплектным кабелем таких проблем нет. Также на задней панели можно обнаружить разъем для кенсингтонского замка. Вентиляционные решетки есть на нижнем торце и на задней панели в верхней ее части (узкая горизонтальная щель). Узкое кольцо и логотип на задней панели имеют металлизированное блестящее покрытие с легким синеватым оттенком. Несколько шарнирных сочленений на стойке штатной подставки позволяют немного наклонить блок экрана вперед, отклонить назад, приподнять, перевернуть в портретную ориентацию по часовой стрелке и повернуть вправо-влево на небольшой угол.



Отметим, что опускание и подъем блока экрана не меняет вертикальный угол наклона экрана. Видимо, система тяг в стойке подставки корректирует этот угол. Основание подставки относительно большое по площади, но сверху оно плоское и почти горизонтальное, что повышает эффективность использования рабочей площади стола. Стоит обратить внимание, что подставка такой конструкции потребует дополнительного пространства за монитором, в сравнении с традиционной подставкой с вертикальной стойкой. Монитор стоит на подставке очень устойчиво отчасти благодаря тому, что основание подставки весьма тяжелое. Основание подставки усилено толстой штампованной пластиной из стали, а все несущие элементы подставки также металлические (сталь и алюминиевый сплав). Конструкция подставки не очень жесткая, поэтому блок экрана заметно раскачивается, когда, пользователь, например, нажимает на кнопки, при этом может раздаваться негромкий скрип трущихся друг о друга пластиковых деталей. Снизу на основание наклеены резиновые накладки, они предотвращают скольжение монитора на гладких поверхностях и предохраняет поверхность стола от царапин. Кабели, идущие от разъемов монитора, можно прижать к колену стойки специальными захватами из пластика. При необходимости подставку можно отсоединить и закрепить блок экрана на VESA-совместимом кронштейне (площадка 75 на 75 мм). При этом потребуется использовать специальный переходник, так как штатная подставка закреплена на отверстия по углам квадрата 50 на 50 мм. Продается монитор в не очень большой строго оформленной коробке из прочного гофркартона с прорезными ручками по бокам, что удобно при транспортировке вдвоем, но ухватить ее может и один человек даже с не очень большим размахом рук. Коробка имеет несколько непривычное соотношение сторон, обусловлено это конструкцией подставки и тем, что стойка изначально закреплена на блоке монитора. Пользователю потребуется только прикрутить к ней основание. Коммутация Монитор оснащен тремя цифровыми входами — парой HDMI и одним DisplayPort в полноразмерной версии. Из них только вход DisplayPort поддерживает на вход сигнал с максимальными для этого монитора разрешением и частотой кадров, и только он поддерживает AMD FreeSync. Входы HDMI и DisplayPort способны принимать цифровые аудиосигналы (только PCM стерео), которые выводятся после преобразования в аналоговый вид через гнездо миниджек 3,5 мм. К этому аналоговому аудиовыходу можно подключить внешнюю активную акустическую систему или наушники. Мощности выхода на наушники хватило, чтобы в 32-омных наушниках с чувствительностью 112 дБ был огромный запас по громкости. Качество звука в наушниках хорошее — воспроизводится широкий диапазон частот, есть эффект стерео, в паузах шума не слышно, звук относительно чистый, без явных искажений. Используется адаптер питания внешний. По разъему и вольтажу может подойти и универсальный БП для ноутбука. Особенностью данного адаптера является возможность повернуть вилку относительно корпуса на 45 или 90 градусов. Длина кабеля от адаптера составляет 174 см. Меню, управление, локализация, дополнительные функции и ПО из комплекта Индикатор состояния неяркий. Он светится синим при работе монитора, или когда монитор выключен (режим выбирается в меню), и мигает синим в режиме ожидания. Навигация по меню удобная, чему в немалой степени способствует джойстик. Если монитор работает, и на экране нет меню, то отклонение джойстика вправо или влево выводит на экран короткое меню регулировки громкости и отключения звука, а вверх или вниз — меню с тремя основными настройками изображения.



А нажатие на джойстик выводит короткое меню, из которого можно быстро выбрать вход, выключить монитор, включить режим с низкой интенсивностью синей компоненты и перейти к основному меню. Основное меню большое. Текст в меню относительно мелковат, но его абсолютные размеры обеспечивают приемлемую читаемость. При настройке ряда параметров меню с экрана убирается, остается небольшое окошко со списком или ползунками, что облегчает оценку вносимых корректировок. В верхней части меню в кружках выводятся значения ряда настроек, важных для игрового использования монитора. Три кнопки на нижнем торце позволяют быстро переключаться между тремя игровыми режимами, при переключении этих режимов в нижней части экрана также выводятся значения игровых настроек. В меню можно выбрать режим работы голубоватой подсветки, освещающей пространство под экраном. Эту подсветку можно выключить, включить режим мигания (плавное разгорание и гашение с циклом примерно 3 секунды) или мигания в такт аудиосигналу, подаваемому на текущий вход (вариант Интерактивная) Настраивается задержка автоматического выхода из меню. Присутствует русская версия экранного меню. Кириллический шрифт ровный и читаемый. Качество перевода на русский язык хорошее. К монитору прилагается краткое руководство, гарантийный талон, а также CD-ROM с полными версиями руководства в виде PDF-файлов, среди которых есть русская версия (ее можно загрузить с сайта компании Samsung). На этом CD-ROM есть и установщик программы Easy Setting Box, которая, судя по описанию, помогает распределить окна на рабочем столе. Изображение Настроек, влияющих на вывод изображения, относительно много. Они распределены на две страницы, на странице Игра находятся настройки, важные для игроков. Последний пункт на этой странице позволит сохранить текущее сочетание настроек в трех игровых профилях, доступных для прямого выбора тремя кнопками. Есть несколько предустановленных режимов, которые перечислены в списке Режим изображения: Этот список доступен как со страницы Игра, так и со страницы Изображение. Есть ряд типичных настроек, таких как Яркость, Контраст и Четкость, а цветовой баланс устанавливается выбором одного из пяти профилей или регулировками интенсивности трех основных цветов. Основных режимов геометрической трансформации два: Широкий (изображение растягивается на весь экран) и Авто (вывод с сохранением исходных пропорций и увеличением до ближайших границ экрана). Во втором режиме исходные пропорции считаются по пикселям, поэтому в случае стандартных сигналов PAL и NTSC пропорции будут немного искажаться. Дополнительно есть режимы имитации экранов с диагональю от 17 до 23 дюймов в некоторых случаях с вариантами соотношения сторон. Это если вход работает в режиме ПК, если для входа выбрать режим AV, то появляется возможность вывести изображение с пропорциями 4:3 и 16:9 или один к одному по пикселям в центре экрана. В режиме AV картинка еще и немного увеличивается, так что в случае двух первых вариантов трансформации края изображения обрезаются. Также доступны и режимы имитации экранов с разной диагональю. Кинотеатральные режимы работы тестировались при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Проверялась работа по HDMI. Монитор воспринимает сигналы 576p, 480p, 720p, 1080p при 50 и 60 кадр/с. 1080p при 24 кадр/с не поддерживается. Тонкие градации оттенков различаются как в светах, так и в тенях. Яркостная четкость всегда очень высокая, цветовая четкость в случае сигнала 1080p чуть ниже возможной. Интерполяция более низких разрешений к разрешению матрицы выполняется без значимых артефактов. «Кристаллического» эффекта (микроскопической вариации яркости) как такового нет. Матовость поверхности матрицы позволяет работать с комфортом в случае типичного варианта расположения монитора, пользователя и светильников в помещении. Тестирование ЖК-матрицы Микрофотографии матрицы Изображение структуры пикселей слегка размыто из-за матовой поверхности матрицы. В данном мониторе установлена матрица типа *VA. Так выглядят субпиксели при выводе различных оттенков серого: Темно-серый:





Серый:





Белый:

Видно, что субпиксели трех цветов (красного, зеленого и синего) поделены на две различающиеся по площади и независимо управляемые области, каждая из которых разделена на четыре участка с доменами в различающейся ориентации. Такое сложное устройство в принципе способно обеспечить широкий динамический диапазон по количеству оттенков, так как с ростом яркости области включаются последовательно, и хорошие углы обзора, чему способствует вариация ориентации ЖК в доменах. Фокусировка на поверхности экрана выявила хаотично расположенные микродефекты, отвечающие собственно за матовые свойства: Зерно этих дефектов в несколько раз меньше размеров субпикселей, поэтому фокусировка на микродефектах и «перескок» фокуса по субпикселям при изменении угла зрения выражены слабо, из-за этого нет и «кристаллического» эффекта. Оценка качества цветопередачи Для оценки характера роста яркости на шкале серого мы измерили яркость 17 оттенков серого при выборе различных значений в списке Гамма: Полученные значения показателей (приведены в скобках в подписях, там же — коэффициент детерминации) позволили определить, что реальная гамма-кривая ближе всего к стандартной в Режим1, поэтому далее мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255) при этом значении значении. График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами: Рост прироста яркости более-менее равномерный, и каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего. В тенях без проблем различаются все оттенки, что в случае игрового монитора особенно хорошо: Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 2,27, что немного выше стандартного значения 2,2. При этом аппроксимирующая степенная функция очень мало отклоняется от реальной гамма-кривой: Игрокам может пригодится настройка с названием Эквалайзер черного. Если она больше 13, то яркость в тенях занижается, а если меньше 13, то, наоборот, завышается. Второй вариант позволит лучше распознавать объекты в случае темных сцен. Гамма-кривые ниже демонстрируют, что происходит: Для оценки качества цветопередачи использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0). Цветовой охват меняется в зависимости от выбранного профиля. В случае профиля sRGB охват очень близок к границам цветового пространства sRGB: При этом цвета на экране имеют естественную насыщенность, так как практически все изображения на текущий момент предполагают просмотр на устройствах с охватом sRGB. В других профилях, в частности в случае профиля Польз. охват увеличивается: Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов) для профиля Польз.: Видно, что спектры компонент хорошо разделены, что и позволяет получить широкий цветовой охват. При выборе профиля sRGB выполняется перекрестное подмешивание первичных цветов друг к другу, что позволяет ужать цветовой охват до границ sRGB. Отметим, что спектры нетипичные, но подробности о том, как устроена подсветка в этом мониторе и какие используются светофильтры, нам неизвестны. Как указывает производитель, в данном случае применяется технология квантовых точек. Цветовой баланс зависит от выбранного профиля для цветовой температуры, который по умолчанию в профилях sRGB и Польз. установлен на Норм., при этом достигается максимальная яркость изображения. Однако цветовой баланс немного отличается от стандартного, поэтому мы попытались вручную скорректировать цвета, регулируя усиление трех основных цветов. Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) в случае профилей sRGB и Польз. по умолчанию и после ручной коррекции:



Самый близкий к черному диапазон можно не учитывать, так как в нем цветопередача не так важна, а погрешность измерения цветовых характеристик высокая. Выполненная коррекция приблизила цветовую температуру к стандартным 6500 К и только в светлой области существенно снизила значение ΔE, тогда как в тенях этот параметр заметно вырос. Получается, что регулировок самого монитора недостаточно, чтобы получить высокое качество цветопередачи. Впрочем, вряд ли для игрового монитора это является критичным недостатком. Отметим, что производитель к каждому монитору прилагает отчет о заводской калибровке данного экземпляра. Измерение равномерности черного и белого полей, яркости и энергопотребления Измерения яркости проводились в 25 точках экрана, расположенных с шагом 1/6 от ширины и высоты экрана (границы экрана не включены, настройки монитора установлены в значения, обеспечивающие максимальную яркость и контрастность). Контрастность вычислялась, как отношение яркости полей в измеряемых точках. Параметр Среднее Отклонение от среднего мин., % макс., % Яркость черного поля 0,12 кд/м² −11 11 Яркость белого поля 340 кд/м² −6,3 5,4 Контрастность 2780:1 −13 8,2 Равномерность белого отличная, а черного, и как следствие, контрастности — немного хуже, но все равно хорошая. Контрастность для данного вида матриц типичная. Визуально черное поле более-менее равномерное на всей площади экрана, есть области с повышенной яркость, но они размытые и яркость в них несильно увеличена. Фотография ниже это демонстрирует: Яркость белого поля в центре экрана и потребляемая от сети мощность (остальные настройки установлены на значения, обеспечивающие максимальную яркость изображения): Значение настройки Яркость Яркость, кд/м² Потребление электроэнергии, Вт 100 345 31,9 50 194 23,1 0 40 14,9 В режиме ожидания монитор потребляет 0,2-0,3 Вт, в условно выключенном состоянии — 0,2 Вт, только адаптер, подключенный к сети, — 0,1 Вт, а голубая подсветка вниз в пике яркости прибавляет где-то 1,4 Вт к общему потреблению. Яркость монитора меняется именно яркостью подсветки, то есть без ущерба для качества изображения (сохраняется контрастность и количество различимых градаций) яркость монитора можно менять в широких пределах, что позволяет с комфортом работать, играть или смотреть фильмы как в освещенном, так и в темном помещении. На любом уровне яркости мало-мальски значимая модуляция подсветки отсутствует, что исключает видимое мерцание экрана. В доказательство приведем графики зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) при различных значениях настройки яркости (линии Стандартный 100/50/0 в левой части графика): Нагрев монитора можно оценить по приведенным снимкам с ИК-камеры, полученным после долговременной работы монитора на максимальной яркости в помещении с температурой примерно 24 °C (ближе к белому — выше температура): Нагрев спереди:





Нагрев задней панели:

Нагрев задней панели: На снимках с более близкого расстояния видно, правый край экрана нагрелся до 42 °C (видимо, по правому краю идет светодиодная линейка подсветки экрана). Задняя панель нагревается до максимум 38 °C, аналогично в месте установки линейки подсветки. Поверхность корпуса адаптера питания нагрелась до 38 °C (максимум). Определение времени отклика и задержки вывода Время отклика включения и выключения при переходе черный-белый-черный равно 15,2 мс в сумме (9,5 мс вкл. и 5,7 мс. выкл.). На графиках некоторых переходов присутствуют характерные всплески яркости, например, так выглядят графики для перехода между парами оттенков 60%-80% и 10%-30%: То есть матрица немного разогнана, но разгон умеренный, характерных артефактов не видно. С нашей точки зрения скорости матрицы достаточно для игр в динамичные игры. Настройкой Время отклика можно увеличить четкость в движении, достигнув, как заявляет производитель, эквивалентного значения для времени отклика в 1 мс при измерении MPRT (Motion Picture Response Time). Увеличение четкости в движении достигается за счет разделения фаз движения объектов (по сути фаз переключения ЖК-ячеек с одного состояния на другое) темным промежутком. Обычно применяется полное гашение подсветки на всей площади экрана — так называемая вставка черного кадра. Однако в случае данного монитора подсветка разделена на 4 зоны в вертикальном направлении и гашение зон осуществляется последовательно синхронно с обновлением экрана. Утверждается, что этот способ позволяет избежать смазывания динамичной картинки на всей площади экрана, тогда как простая вставка черного кадра может не полностью устранять размытость в верхней и нижней областях экрана. В правой части графика в конце предыдущего раздела показаны зависимости яркости от времени для двух значений Время отклика, при выборе которых работает описанное гашение со сканированием зон. Фотодатчик располагался примерно в центре экрана, а частота вывода составила 120 Гц. Видно, что подсветка действительно включается-выключается зонами, а для компенсации снижения яркости из-за не одновременной работы всех светодиодов увеличивается пиковая яркость. Однако все равно максимальная яркость снижается до 280 кд/м² в случае значения Быстрее и до 231 кд/м² при Самая быстрая. Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. То есть получаемая величина задержки привязана к конкретной программно-аппаратной конфигурации. В итоге задержка вывода изображения с отключенной синхронизацией по вертикальной частоте при подключении по DisplayPort и в режиме 1920×1080 при 144 Гц кадровой частоты составила всего 4 мс, а в случае подключения по HDMI и 1920×1080 при 120 Гц задержка увеличилась до 6 мс. Выключение режима Низкая задержка ввода во втором случае увеличило задержку до 16 мс. В любом случае подобные задержки не ощущаются как при работе, так и в динамичных играх. Обзорное тестирование технологии AMD FreeSync проводилось при подключении к видеокарте с GPU AMD Radeon RX 580. Для визуальной оценки мы использовали описанную в указанной статье тестовую утилиту. По факту в случае мониторов, работающих с частотой 120-144 Гц, различие между режимами FreeSync и просто при включенной синхронизацией по вертикальной частоте минимальные, и только при выключенной синхронизации разрывы кадров слегка портят впечатление. Измерение углов обзора Чтобы выяснить, как меняется яркость экрана при отклонении от перпендикуляра к экрану, мы провели серию измерений яркости черного, белого и оттенков серого в центре экрана в широком диапазоне углов, отклоняя ось датчика в вертикальном, горизонтальном и диагональном (из угла в угол) направлениях.

В вертикальной плоскости





В горизонтальной плоскости





По диагонали





Яркость черного поля в процентах от максимальной яркости белого поля





Контрастность



Уменьшение яркости на 50% от максимального значения: Направление Угол, градусы Вертикальное −29/29 Горизонтальное −34/32 Диагональное −32/31 Отметим примерно одинаковый характер уменьшения яркости при отклонении от перпендикуляра к экрану во всех трех направления, при этом графики не пересекаются во всем диапазоне измеряемых углов. При отклонении в диагональном направлении яркость черного поля растет немного быстрее, чем в двух других случаях. Однако максимум яркости черного поля все равно меньше, чем в случае типичного монитора на матрице IPS. Контрастность в диапазоне углов ±82° приближается к отметке 10:1 только при отклонении по диагонали, но все равно эту границу не пересекает. Для количественной характеристики изменения цветопередачи мы провели колориметрические измерения для белого, серого (127, 127, 127), красного, зеленого и синего, а также светло-красного, светло-зеленого и светло-синего полей во весь экран с использованием установки, подобной той, что применялась в предыдущем тесте. Измерения проводились в диапазоне углов от 0° (датчик направлен перпендикулярно к экрану) до 80° с шагом в 5°. Полученные значения интенсивностей были пересчитаны в ΔE относительно замера каждого поля при перпендикулярном положении датчика относительно экрана. Результаты представлены ниже:







В качестве реперной точки можно выбрать отклонение в 45°, что может быть актуальным в случае, например, если изображение на экране рассматривают два человека одновременно. Критерием сохранения правильности цветов можно считать значение ΔE меньше 3. Из графиков следует, что при взгляде под углом хотя бы основные цвета меняются несильно, но полутона (особенно светло-зеленый и светло-синий) существенно изменяются, что ожидаемо для матрицы типа *VA и является ее основным недостатком. Отметим, что изогнутая поверхность экрана при правильном расположении пользователя может отчасти скомпенсировать эффекты сдвига цветов и высветления черного под углами. Выводы Внешне игровой монитор Samsung C24FG70FQI привлекает внимание необычной конструкцией подставки и вогнутым экраном с относительно небольшим радиусом кривизны. Кроме внешнего вида, игроков могут заинтересовать поддержка высокой частоты обновления, технологии AMD FreeSync, обеспечивающей плавное динамическое изображение без разрывов и с изменяемой частотой кадров, а также специальный режим сканирующей подсветки, способный увеличить четкость двигающихся объектов. Расширенный цветовой охват, за который отвечает технология квантовых точек, добавит в играх ярких красок, а для работы с естественными изображениями охват можно привести к стандарту sRGB. Достоинства: Поддержка технологии AMD FreeSync

Строгий и практичный дизайн

Удобная и регулируемая подставка

Низкая задержка вывода

Функция повышения динамической четкости

Быстрый выбор игровых профилей

Высокая контрастность

Отсутствие мерцания подсветки

Режим с низкой интенсивностью синей компоненты

Хорошее качество выхода на наушники

Удобный 5-позиционный джойстик на контрольной панели

Три цифровых видеовхода

Декоративная подсветка с режимом синхронизации по звуку

Русифицированное меню Недостатки: Значимых нет



за предоставленный комплект Мы благодарим компанию Графитек за предоставленный комплект X-Rite i1Publish Pro 2

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