Смартфон BQ-6050 Jumbo

Планшетофон с большим экраном и емкой батареей

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В портфолио производителя Bright & Quick (сокращенно — BQ) — того, который выпускает свои смартфоны под крылом российской компании Антарес, а не испанской Mundo Reader, — появился один приметный мобильный аппарат, который трудно обойти вниманием. Даже при современной гигантомании смартфон BQ-6050 выглядит настоящим переростком, за что, собственно, и получил свое имя «Jumbo» («громадный», по имени знаменитого циркового слона Джамбо). Однако огромные размеры аппарата обусловлены не только экраном с шестидюймовой диагональю, но еще и встроенной аккумуляторной батареей повышенной емкости, которая должна обеспечить серьезный уровень автономности аппарата. Так ли это на самом деле и что еще интересного может предложить своему владельцу новый планшетофон Bright & Quick, читайте в нашем обзоре смартфона BQ-6050 Jumbo.

Основные характеристики BQ-6050 Jumbo

SoC MediaTek MT6737, 4 ядра @1,25 ГГц (ARM Cortex-A53)

GPU Mali-T720

Операционная система Android 6.0

Сенсорный дисплей IPS 6″, 1280×720, 245 ppi

Оперативная память (RAM) 2 ГБ, внутренняя память 16 ГБ

Поддержка Micro-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (900/2100 МГц)

Сети LTE FDD (B1/B3/B7/B20)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.1

GPS, A-GPS

Micro-USB 2.0, USB OTG

Камера 16 Мп, автофокус, f/2,2, видео 720p

Фронтальная камера 8 Мп, f/2,8, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, акселерометр

Аккумулятор 4900 мА·ч

Размеры 165×84×9 мм

Масса 220 г

Средняя цена T-1715400417 Розничные предложения L-1715400417-10

Комплект поставки

Смартфон BQ-6050 Jumbo поставляется в крупной коробке из картона. Это наиболее дешевый вариант, тонкий картон здесь просто согнут по сгибам на манер почтовой коробки и не имеет склеек. Внешне коробка выглядит вполне стильно: преобладает красный цвет с белыми надписями, нет разноцветия. Но все портит нелепая суперобложка с аляповатым оформлением, которая тут, пожалуй, лишняя.

Комплект аксессуаров минимален: он состоит всего лишь из сетевого адаптера (выходной ток 2 А 5 В) и соединительного USB-кабеля, а также пары бумажных книжиц с документацией.

Внешний вид и удобство использования

BQ-6050 Jumbo, можно сказать, не имеет сколько-нибудь приметного дизайна. Корпус смартфона выполнен в стиле прошлых лет, когда на китайских заводах массово производились пластиковые безликие темные параллелепипеды со съемными задними крышками, крепящимися на защелках.

И задняя крышка, и боковой ободок выполнены из пластика. Пластмасса выкрашена серебристой краской в случае боковой рамки, а задняя крышка имеет совсем уж простую матовую поверхность без рисунков и текстур.

Но есть и за что похвалить BQ-6050 Jumbo: его крышка не скрипит при прикосновениях и не собирает на своей поверхности отпечатков пальцев. Аппарат всегда выглядит аккуратно, его не нужно постоянно протирать об коленку.

Что касается эргономики, то здесь бессмысленно что-либо говорить про удобство управления, поскольку перед нами очень крупный, толстый и тяжелый планшетофон, управляться с которым одной рукой невозможно. Это аппарат для переноски в сумке и работы с ним двумя руками.

Поскольку у смартфона есть съемная крышка, то карточки, конечно, устанавливаются в разъемы, расположенные под ней, а не в слоты в боковинах корпуса. Разъемов три, все они доступны одновременно, то есть карту памяти можно установить вместе с двумя SIM-картами. Оба слота предназначены для SIM-карт формата Micro-SIM, но вставить в них Nano-SIM с переходником очень просто, поскольку карточки просто скользят по направляющим, а не подвешены в воздухе, как у некоторых смартфонов. Слоты по возможностям равнозначны, оба поддерживают подключение 3G/4G.

Батарея здесь литий-полимерная, она не снимается, наглухо закреплена в своем гнезде, не подпирает собой карточки.

Модуль камеры почти не выпирает за пределы задней стенки корпуса. Он очень симпатично оформлен: широкий круглый чуть выпуклый металлический ободок имеет матовую шероховатую поверхность и окрашен в цвет самой пластмассовой крышки, не контрастирует с ней. За счет широкой и почти плоской задней крышки смартфон лежит на столе устойчиво, не покачивается при прикосновениях к экрану.

Сканера отпечатков пальцев в BQ-6050 Jumbo не предусмотрено, хотя современный смартфон за 9 тысяч рублей, пожалуй, должен иметь такую функциональность. Основной динамик выведен на тыльную сторону корпуса, звук лежащего смартфона слегка приглушается.

Боковых кнопок две, они стандартно размещены справа. Клавиши довольно крупные, выпирают на достаточную высоту, имеют упругий и четкий ход, претензий к ним нет.

Передняя панель прикрыта защитным стеклом, оно совершенно плоское, покатых краев здесь нет. Наверху имеется полезный индикатор событий, а вот аппаратных кнопок внизу нет, только на экране. При этом снизу все равно оставлено чуть ли не два сантиметра пустого пространства, что выглядит пустовато и грубовато.

Оба интерфейсных разъема собраны на одном торце — но неожиданно на верхнем! Это стандартные миниджек 3,5 мм для наушников и Micro-USB, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

На нижнем торце, таким образом, нет ничего, кроме маленького круглого отверстия разговорного микрофона.

Выпускается BQ-6050 Jumbo в двух цветах, но оба они темные: черный и темно-синий. Никаких менее мрачных вариантов для BQ-6050 Jumbo не предусмотрено.

Экран

Смартфон BQ-6050 Jumbo оснащен сенсорным дисплеем IPS с очень большими размерами 74×132 мм и диагональю в 6 дюймов, защищенным плоским стеклом без бортиков и покатых краев. Разрешение экрана при этом составляет лишь 1280×720 точек, даже не Full HD, что при такой большой физической площади экрана дает невысокую плотность точек всего около 245 ppi. Рамка вокруг экрана по бокам имеет ширину примерно по 4,5 мм, сверху — 15 мм, а снизу — все 18 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 5 одновременных касаний мультитач. Есть возможность активации экрана постукиванием.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана немного лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — BQ-6050 Jumbo, далее их можно различать по размеру):

Экран у BQ-6050 Jumbo чуть темнее (яркость по фотографиям 111 против 116 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране BQ-6050 Jumbo очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана, скорее всего, есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, но эффективность его низкая, оно заметно хуже, чем у Nexus 7, хотя следы от пальцев удаляются чуть легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило всего около 290 кд/м², минимальное — 6 кд/м². Максимальная яркость низкая, но, учитывая отличные антибликовые свойства, даже в солнечный день вне помещения на экране можно будет что-то рассмотреть, если чем-то загородить его от прямых солнечных лучей. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится левее прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. В полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 110 кд/м² (очень ярко), если ползунок на 100%, при 50% — 28 кд/м² (нормально), при 0% — 1,6 кд/м² (очень темно). Тогда как в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) и в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость всегда повышается до максимальных 290 кд/м² независимо от положения ползунка регулировки яркости. Получается, что с учетом возможностей смартфона функция автоподстройки яркости работает более-менее адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования (кроме самых-самых темных при отклонении по одной диагонали) оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны BQ-6050 Jumbo и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране BQ-6050 Jumbo имеют естественную насыщенность, цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана заметно различается, и картинка у BQ-6050 Jumbo чуть затемнена.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не очень сильно изменились у обоих экранов, но у BQ-6050 Jumbo контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного и большего падения яркости, также у него стали проявляться признаки инвертирования темных оттенков.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но у BQ-6050 Jumbo изображение все же заметно темнее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает фиолетовый или красно-фиолетовый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля средняя:

Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — порядка 790:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 26 мс (16 мс вкл. + 10 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 38 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,70, что выше стандартного значения 2,2, потому и изображение затемнено. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

Наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы не выявили, что очень хорошо.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге цвета имеют естественную насыщенность. Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура существенно выше стандартных 6500 К, но хотя бы отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть достаточно продвинутая система из профилей и настроек, предоставляющая возможность скорректировать цветовой баланс и т. д. Называется она MiraVision. Впрочем, попытки исправить с ее помощью цветовой баланс не увенчались успехом, так как коррекция цветовой температуры приводит к тому, что оттенок полутонов меняется, а точка белого — почти нет, смотрится это отвратительно.

Если покопаться в настройках, то можно обнаружить страничку с тремя ползунками, регулирующими интенсивность трех основных цветов.

Двигая их, удалось добиться заметного улучшения цветового баланса, однако максимальная яркость при этом снизилась до жалких 260 кд/м². На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Корр. — данным, полученным после сдвига ползунков в указанное на снимке выше положение.

Подведем итоги: экран имеет низкую максимальную яркость, но обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством в принципе можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем, но придется загораживать экран от прямого солнечного света. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий более-менее адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, а также близкий к sRGB цветовой охват и приемлемый (после коррекции) цветовой баланс. К недостаткам — слабое олеофобное покрытие и низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана. С учетом важности характеристик для этого класса устройств, качество экрана нельзя считать высоким.

Камера

Фронтальная камера у BQ-6050 Jumbo делает снимки с максимальным разрешением 8 Мп. Объектив имеет фиксированную диафрагму f/2,8. Автофокуса нет, но есть функция обнаружения лица, а также имеется фронтальная светодиодная вспышка.

Качество в целом для уровня селфи приемлемое: к резкости претензий нет, цветопередача в норме, но не хватает, как обычно, широты динамического диапазона.

Основная камера BQ-6050 Jumbo выполнена на основе модуля с разрешением 16 Мп. Объектив имеет диафрагму f/2,2, вспышка сдвоенная, но не очень яркая. Автофокус ведет себя вполне уверенно и быстро фокусируется при хороших световых условиях, однако становится довольно медлительным в условиях недостаточного освещения. Примечательно, что функция электронной стабилизации изображения имеется здесь как для фото-, так и для видеосъемки.

Меню управления здесь самое обычное, из года в год кочующее практически в нетронутом виде по мобильным аппаратам на платформах MediaTek, у которых нет своего собственного альтернативного интерфейса. Меню разделено на три колонки, в которых можно найти шкалу экспокоррекции, настройки резкости, насыщенности, яркости и контрастности, баланса белого. Здесь же можно выбрать отдельные сюжетные режимы (ночной, портретный, пейзажный и пр.) и наложить цветовые фильтры (сепия, под водой, монохром и т. п.). Светочувствительность в ручных настройках можно выставить до ISO 1600.

Для видео, как обычно, не указывается конкретное разрешение, приходится выбирать между ничего не говорящими определениями высокое/низкое/хорошее. Иногда «хорошее разрешение» может подразумевать 1080р, но в данном случае максимальное разрешение видео здесь составляет лишь 720р. Узнать об этом можно будет только после получения готового видеоролика, что для многих является противоестественным. В общем, здесь далеко не самый удобный и информативный из интерфейсов для управления мобильными камерами. Программа Manual Camera Compatibility привычно рапортует о невозможности передавать управление камерой сторонним приложениям с помощью Camera2 API, возможности записи снимков в формат RAW тоже нет.

Повторим, максимальное разрешение при съемке видео здесь лишь 720р, режима съемки со скоростью 60 fps тоже нет, но зато есть функция электронной стабилизации. Со съемкой видео камера справляется неожиданно хорошо. Даже в неидеальных условиях пасмурной погоды изображение резкое, детализированное, видеоряд плавный, к работе автофокуса претензий нет, а система стабилизации позволяет компенсировать тряску при съемке с рук на ходу. Звук при этом тоже записывается вполне чисто, хотя системы шумоподавления в этом смартфоне, по всей видимости, нет.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Текст плохо отработан из-за сильной мыльности объектива, хотя в целом различим. С макросъемкой камера справляется. Мелкие детали начинают сливаться уже на передних планах. Некоторая резкость наблюдается только в центральной части кадра. Близкие и крупные объекты камера еще как-то отрабатывает. Но с удалением плана даже крупные объекты замыливаются.

Камеру едва ли можно назвать рабочей. Возможно, программа здесь не так уж плоха, но все портит объектив или защитное стекло, которое слишком сильно рассеивает свет. В итоге на всех снимках наблюдается мыльность и большие зоны нерезкости по всем планам и по всему полю. Пожалуй, такую камеру едва ли можно для чего-то использовать, хотя есть надежда, что попадаются экземпляры смартфона с нормальными модулями.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности BQ-6050 Jumbo таковы: смартфон умеет работать в сетях 4G, при этом имеет поддержку всех трех наиболее распространенных у российских операторов диапазонов FDD LTE (band 3, 7, 20). Поддерживаются оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), есть Bluetooth 4.1, но нет NFC. Качество связи особых претензий не вызвало, в сетях московских операторов смартфон ведет себя уверенно, хотя не демонстрирует максимальной чувствительности и максимальных скоростей в привычных проверочных местах ни в мобильных сетях, ни в сети Wi-Fi.

Навигационный модуль поддерживает лишь одну из спутниковых систем — GPS. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первой минуты. Датчиком магнитного поля, на основе которого обычно функционирует цифровой компас навигационных программ, смартфон, к сожалению, не оснастили.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. В телефонной книге присутствуют лишь штатные возможности настройки отображения контактов, встроенного черного списка нет. Функция автоматической записи телефонных разговоров с линии присутствует. В разговорном динамике голос собеседника разборчивый. Виброзвонок не очень хорошо ощутим при таких больших габаритах массивного корпуса.

Платформа смартфона не поддерживает одновременную работу двух SIM-карт в 3G. То есть карты таких операторов, как Tele2, не будут работать в 3G на голосовую связь, если под передачу данных в 3G/4G будет выбрана другая установленная в смартфоне карта. Интерфейс позволяет выбрать для каждой из функций определенную карту заранее или прямо во время соединения. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в BQ-6050 Jumbo используется Google Android версии 6.0 с возможностью получения обновлений по воздуху (ОТА). Собственной альтернативной оболочки здесь нет, используется стандартный интерфейс Android, добавлена лишь поддержка жестов и возможность управления одной рукой (это касается лишь телефонного номеронабирателя). Также предустановлено довольно много сторонних приложений, но это результат партнерских программ, а пользователям этот набор совершенно не интересен (Подари жизнь, Юла (объявления), Aviasales, Lamoda и другие подобного рода).

Для прослушивания музыки предназначен штатный музыкальный проигрыватель с привычным набором настроек в виде эквалайзера с предустановленными значениями. Звучит смартфон в наушниках и через основной динамик одинаково средненько, звук писклявый, с преобладанием высоких частот, максимальная громкость не чрезмерна, звучание не слишком интересное. FM-радио с возможностью записи программ с эфира в BQ-6050 Jumbo имеется, есть и диктофон с неплохой чувствительностью, который вполне можно использовать для записи на лекциях и семинарах.

Производительность

Аппаратная платформа BQ-6050 Jumbo строится на базе SoC MediaTek MT6737. В конфигурацию этой 64-битной SoC входят 4 процессорных ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1,25 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-T720. Объем ОЗУ равняется 2 ГБ, а пользовательское хранилище изначально составляет около 10,5 ГБ. Около 1,2 ГБ ОЗУ свободны после перезагрузки, очистки памяти и закрытия всех приложений.

Есть возможность расширения встроенной памяти за счет установки карт microSD, и для этого не придется изымать одну из SIM-карт. На практике наша проверочная карта Transcend Premium microSDXC UHS-1 объемом 128 ГБ уверенно распозналась устройством. Можно отформатировать карту памяти так, чтобы устанавливать на нее приложения. Есть возможность подключения внешних флэш-накопителей в режиме USB OTG.

MediaTek MT6737 — это свежая, но довольно скромная по возможностям платформа для мобильных устройств начального уровня, она приходит на смену SoC MediaTek MT6735, ориентированной на ультрабюджетный класс устройств. Ждать от такой платформы высоких показателей производительности, естественно, не стоит, и все тесты это доказывают. Возможности данной SoC невелики, смартфон в тестах показывает совсем уж низкий уровень, гораздо ниже среднего. Требовательные игры порой притормаживают, и все же на BQ-6050 Jumbo можно поиграть с гораздо большим комфортом, чем, например, на смартфонах на базе совсем устаревшей SoC MediaTek MT6580. Здесь в целом хватает производительности для выполнения основных задач, но это самый минимальный уровень, запаса мощности на будущее точно нет.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



BQ-6050 Jumbo

(MediaTek MT6737) Leagoo M8

(MediaTek MT6580) Doogee Y6

(MediaTek MT6750) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 29324 24094 40659 44418 56991 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 533/1482 406/1136 586/2417 635/2071 787/3300

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



BQ-6050 Jumbo

(MediaTek MT6737) Leagoo M8

(MediaTek MT6580) Doogee Y6

(MediaTek MT6750) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) 3DMark Ice Storm Sling Shot

(больше — лучше) 101 — 323 288 378 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 3 — 8 4 5 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 1 — 3 4 5 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 11 8 21 15 19 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 6 4 13 16 19

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



BQ-6050 Jumbo

(MediaTek MT6737) Leagoo M8

(MediaTek MT6580) Doogee Y6

(MediaTek MT6750) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 14279 14308 11288 11298 9587 Google Octane 2

(больше — лучше) 2720 2290 3343 3191 4428 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1547 1979 1570 1365 1084

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Видно, что нагрев сильно локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 41 градус (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это средний нагрев в данном тесте для современных смартфонов.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

По результатам тестирования испытуемый, как это чаще всего и бывает, не оказался снабжен всеми необходимыми декодерами, которые нужны для полноценного проигрывания большинства наиболее распространенных в сети мультимедийных файлов, в данном случае, звуковых. Для успешного их проигрывания придется прибегнуть к помощи стороннего проигрывателя — к примеру, MX Player. Правда, и в нем необходимо изменять настройки и устанавливать вручную дополнительные пользовательские кодеки, ведь теперь данный плеер официально не поддерживает звуковой формат АС3.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 видео воспроизводится нормально, звука нет видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится со значительными задержками не воспроизводится 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 видео воспроизводится со значительными задержками, звука нет не воспроизводится

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона среднее, однако в большинстве случаев, и если ограничиться типичными для кино частотами кадров, то кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Отметим, что в случае файлов 60 кадр/с как минимум 2 кадра за секунду пропускаются, но чаще — больше и по несколько подряд. Причина — в нетипично низкой частоте обновления экрана, равной 58 Гц. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 пикселей (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях всего пара оттенков сливаются с черным, а в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в BQ-6050 Jumbo, имеет огромную по смартфонным меркам емкость в 4900 мА·ч. Но, как обычно, от мелких производителей нет смысла ждать оптимизации работы системы. Такая оптимизация требует дополнительных издержек, расходов на специалистов по программному обеспечению. Без всего этого любое «железо» будет вести себя непредсказуемо. Сравнительная таблица доказывает, что Lenovo K6 Note, например, даже с меньшей батареей показывает не худшие, скорее даже лучшие результаты. Из столь огромной батареи наверняка можно было бы выжать гораздо больше автономности при правильном подходе к оптимизации. Тем не менее, смартфон BQ-6050 Jumbo в любом случае можно записать в долгожители, на общем фоне его уровень автономности значительно выше среднего.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр BQ-6050 Jumbo 4900 мА·ч 17 ч. 00 м. 14 ч. 00 м. 7 ч. 30 м. Leagoo M8 3500 мА·ч 13 ч. 30 м. 7 ч. 50 м. 4 ч. 50 м. Lenovo K6 Note 4000 мА·ч 20 ч. 30 м. 14 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. Doogee Y6 3200 мА·ч 16 ч. 00 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 50 м. Honor 6X 3340 мА·ч 15 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 4 ч. 40 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора 17 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат работает от 13 до 14 часов. В режиме 3D-игр смартфон проработал не менее 7,5 часов.

Смартфон не поддерживает быструю зарядку, комплектный сетевой адаптер выдает максимальный ток 1,5 А при напряжении 5,3 В, от него аппарат заряжается очень долго, в течение почти 5 часов. Беспроводная зарядка, естественно, тоже не поддерживается.

Итог

Смартфон BQ-6050 Jumbo получился неоднозначным, при знакомстве с ним мы выделили определенные плюсы, но насчитали и немало минусов. К минусам можно причислить, прежде всего, низкое для такого огромного экрана разрешение, скромный внешний вид с совершенно неприметным дизайном, отстутствие при цене в 9 тысяч рублей сканера отпечатков пальцев, поддержки Глонасс и NFC, довольно слабые звуковые возможности, а также аппаратную платформу самого начального уровня и слабую поддержку видео- и аудиокодеков. Сюда же можно отнести и чрезвычайно долгое время зарядки батареи ввиду отсутствия поддержки быстрой зарядки.

Из однозначных плюсов выделить можно разве что хороший уровень автономности. Смартфон получился большим и тяжелым, однако и батарея вполне под стать крупному корпусу. Из относительных плюсов — возможность установить одновременно две SIM-карты и карту памяти, а также поддержка используемых в России частот LTE, которая, вообще-то, в сертифицированных устройствах уже должна подразумеваться сама собой. Про камеру почти ничего хорошего сказать нельзя, разве что видео она снимает неплохое, но разрешение Full HD для видеосъемки не поддерживает. В общем, любопытный по ожиданиям аппарат на поверку оказался настолько простеньким, что вряд ли оправдывает даже ту цену, которую за него сейчас просят. На одной автономности и большом экране в столь конкурентной среде далеко не уедешь, так что производителю явно придется снижать цену на данную модель, и как можно скорее.