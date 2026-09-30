Google представила Gemini 4 Argon с миллионом выходных токенов

Google представила Gemini 4 Argon — новую флагманскую модель семейства Gemini, ориентированную на сложные многошаговые задачи. Главная особенность модели — возможность генерировать до 1 млн выходных токенов за один запрос, тогда как у предыдущего поколения этот предел составлял 64 000. Google делает ставку на сценарии, в которых модель может долго работать над одной задачей, последовательно выполняя множество действий. Модель пока что доступна ограниченному кругу проверенных пользователей.

В Google позиционируют Argon как модель для программной инженерии, корпоративных рабочих процессов, финансового и юридического анализа и кибербезопасности. В собственных тестах компании она набрала 77,9% на DeepSWE v1.1 для сложных задач разработки ПО, 51,3% на AutomationBench, 91,7% на LVBench для анализа длинных видео и 68% на CWE-bench v1 по исправлению уязвимостей. Эти показатели опубликованы самой Google и характеризуют результаты её тестирования, поэтому напрямую сравнивать их с результатами других моделей можно только при совпадении методики и версии каждого теста.

Источник изображения: Google

При этом Google показывает не только результаты бенчмарков. ИИ-агенты на базе Argon участвовали в переносе крупных баз C/C++ на Rust, включая компоненты Fuchsia Zircon объёмом более 800 000 строк кода. В другом проекте модель переработала 32 000 строк SIMD-кода: получившаяся версия на Rust, по данным Google, выполнялась в 2,7 раза быстрее предыдущего варианта. Ещё один проект с несколькими агентами Argon помог найти способы оптимизации памяти в инфраструктуре компани, а после внедрения решений было высвобождено более 300 ТиБ оперативной памяти: потенциальный эффект Google оценивает в 500 ТиБ–1 ПиБ.

Отдельное направление — кибербезопасность. Argon способна самостоятельно искать уязвимости, проверять найденные проблемы и предлагать или осуществлять их исправление. Первым доступ к модели получили доверенные специалисты в рамках программы Fairwind, которую Google запустила для правительственных организаций, корпоративных клиентов и специалистов по защите инфраструктуры.

Для разработчиков Google объявила стартовую цену API в $2 за 1 млн входных токенов и $10 за 1 млн выходных. Кэшированные входные данные обходятся на 95% дешевле. После промо-периода тариф должен вырасти до $4 и $20 соответственно.

Полноценный публичный запуск пока не состоялся: Google сначала проверяет модель в ограниченном режиме и дорабатывает защиту от злоупотребления инструментами и других рисков, после чего планирует расширять доступ для разработчиков, компаний и пользователей Google AI Ultra.