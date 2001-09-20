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    20 сентября 2001

    Финский 1,2 ГГц Celeron: завода в Лапландии нет:

    23:18

    Philips отдает CDMA бизнес в надежные руки. В Китай:

    22:19

    Тайваньские производители чипсетов: в поисках стабильности...:

    22:14

    Взгляд на нынешние серверные планы Intel:

    21:47

    Универсальный картовод от Addonics:

    13:24

    Домашняя минифотолаборатория "Все-в-одном" от НР:

    13:11

    ... и новый PDA от Palm:

    12:33

    TI лицензировала MP3 Pro:

    12:22

    Intel: 533 МГц FSB – очень скоро:

    11:47

    800 МГц VIA C3, спецвыпуск:

    11:19

    Intel: к 2.2 ГГц Prestonia минуя 2,0 ГГц Foster:

    10:23

    Fab 12, TSMC: первые 300 мм сканеры от ASML:

    02:13

    МР3 плеер Panasonic SV-SD80 на SD флэш-картах:

    01:33

    Новая акустика от Creative - в России!:

    00:59

    8/8/24 версия MiniRW привода от Acer:

    00:40

    HP Jornada 565 и 568 - официально:

    00:14

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