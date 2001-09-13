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    13 сентября 2001

    Quantum3D представила Obsidian nV:

    22:48

    GameCube появился в рознице:

    21:49

    14/15-дюймовые LTPS LCD дисплеи от Toshiba – уже в октябре:

    21:34

    Универсальная цифровая камера Dualpix от Hercules:

    16:09

    2-мегапиксельная Olympus C-2/BRIO D-230:

    14:31

    P4X266 системная плата SUPERIOR P4X от... SUMA:

    14:14

    USB модемы для PlayStation 2:

    12:40

    Новый RISC процессор для смарт-карт:

    12:37

    Новый PDA от Casio: Cassiopeia BE-500:

    12:28

    Новая версия PowerDVD: ждем 26 октября:

    11:23

    5-мегапиксельная E-20 P/N от Olympus:

    11:06

    Microsoft HomeStation: Pentium 4 и nForce?:

    10:27

    Новые RioVolt от SONICblue:

    10:10

    KT266A плата KR7-RAID от ABIT:

    09:45

    Второй Bluetooth чипсет от CSR:

    09:26

    Hynix готова к выпуску 512 Мбит 0,13 мкм DDR266 чипов:

    09:20

    Toshiba ищет помощи:

    09:17

    TSMC продает оборудование Fab 1:

    09:13

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