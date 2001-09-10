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    10 сентября 2001

    Intel анонсировала i845 чипсет:

    21:01

    Новости московского рынка: добро пожаловать!:

    19:04

    i845 платы от FIC:

    18:32

    Плата P4IBAS2 от Elitegroup:

    17:57

    Портативный CD-RW привод CQ8080A от MET:

    15:43

    IBM представила сервер среднего класса pSeries 660 6M1:

    15:35

    Линейка MMC карт от Hitachi:

    15:20

    Два мультиформатных "картовода" от Imation:

    15:09

    VIA подала в суд на Intel:

    14:14

    160 Гб винчестеры от Maxtor:

    13:50

    Western Digital: продано еще одно подразделение:

    12:20

    Инвесторы возражают против слияния Compaq и HP:

    12:17

    Intel все же подала в суд на VIA, дополнение-2:

    12:10

    Системы на Brookdale от Dell:

    11:18

    Microsoft PocketPC 2002 и плюрализм:

    10:52

    AMD: обновленный процессорный роадмэп:

    10:44

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