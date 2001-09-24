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    24 сентября 2001

    GPRS телефон Ericsson R600:

    21:21

    Офисный центр Х63 от Lexmark:

    21:08

    Миниатюрный T66 от Ericsson:

    20:46

    Результаты сравнения VIA КТ266А и NVIDIA nForce:

    20:10

    Sony разбила линейку VAIO FX на два семейства:

    19:07

    Hitachi вошла в команду разработчиков QDR:

    18:35

    Adobe анонсировала InDesign 2.0:

    18:18

    Клавиатура для Clie:

    16:24

    Удароустойчивый PDA от Panasonic на Strong Arm SA-1110:

    16:11

    Samsung начала выпуск экономичных 256 Мбит чипов SDRAM:

    15:41

    RealONE – система "все в одном" от RealNetworks:

    15:26

    ПО от Adobe для владельцев PDA:

    15:16

    VIA C3 vs Transmeta TM5600:

    09:04

    И SanDisk туда же:

    07:55

    Fujitsu закрывает фабрику в Дублине:

    07:52

    Не желаете ли Chai´ю от HP?:

    07:49

    Токийская WORLD PC EXPO 2001: новые Socket A платы:

    00:20

    Новые мониторинги:

    00:17

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