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    6 сентября 2001

    VIA: даешь три Pentium 4 чипсета к концу года!:

    23:20

    Toshiba PORTEGE4000 c IEEE802.11b интерфейсом:

    23:05

    KVM коммутаторы USB 2.0 от ATEN:

    22:45

    USB: почему "трижды два" не всегда равно "дважды три":

    15:49

    Samsung SpinPoint V40: винчестеры с емкостью 40 Гб на пластину:

    15:34

    Memory Stick от SanDisk?:

    14:53

    Наушники AIR´S LITE SE-E03II от Pioneer:

    14:28

    Adaptec расширила линейку FireWire контроллеров:

    14:26

    GA-8ITXR: пополнение линейки Gigabyte P4 Titan:

    12:50

    80 мм CD-R привод от Imation:

    12:24

    Три новых системы DesignJet от Hewlett-Packard:

    12:01

    Opera будет поддерживать WAP 2.0:

    11:46

    Hynix будет жить!:

    11:35

    Новое лицо USB 2.0 - "On-the-Go":

    11:05

    Symantec обновила Norton Ghost:

    10:00

    Rambus просит передышки:

    09:30

    Автомобильный CD MP3 ресивер от Sanyo Electric:

    09:03

    15-дюймовый ЖК дисплей LL-T15V1 от Sharp:

    08:35

    VTF 2001: чипсет ProSavage P4M266:

    08:22

    SiS735 плата 835A от Jetway:

    07:50

    Двухпроцессорные 750 МГц UltraSPARC III серверы от Tatung:

    07:12

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