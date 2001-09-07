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    7 сентября 2001

    I/OMagic выпустила три новых аудио карты:

    16:55

    MX400 карта UNIKA 7900TV с 128 Мб памяти:

    14:18

    Hynix: $400 млн. за продажу LCD подразделения:

    14:06

    Два новых профессиональных принтера от Epson/EFI:

    13:57

    i845 плата P4SBA от SuperMicro:

    13:04

    HP купит Indigo за $882 млн.:

    12:50

    Цифровая фотолаборатории DKS Digital Minilab от DigitalPortal:

    12:35

    Профессиональный принтер Kodak Professional 5260 Inkjet:

    12:21

    NVIDIA nForce: ждем в сентябре:

    11:58

    VIA: образцы 1,3 ГГц Nehemiah – в четвертом квартале:

    11:52

    Sony Cineza VPL-HS1 – в России!:

    01:32

    Compaq iPaq Pocket PC осваивает русский язык:

    01:03

    P4X266 плата AX47 от AOpen:

    00:51

    Новые цифровые камеры от Hewlett Packard:

    00:11

    Hewlett-Packard, серия Jornada 560: первые PDA на Pocket PC 2002:

    00:03

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