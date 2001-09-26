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    26 сентября 2001

    Intel vs VIA: четыре новых иска:

    22:59

    Обновление планов VIA по выпуску чипсетов под Pentium 4:

    19:16

    Socket 478 TYAN нравится, в отличие от Socket 423:

    13:33

    Yamaha CRW-70, официально:

    13:04

    Intel идет в ASIC бизнес:

    12:42

    Презентация Windows XP произойдет в Нью-Йорке:

    12:40

    Agere представляет GSM/GPRS платформу:

    12:38

    Nintendo не справляется со спросом:

    12:36

    Dell возобновляет поставки систем Clariion:

    11:54

    Новая версия смартфона Ericsson R380e:

    11:37

    Intel дополняет спецификацию JEDEC DDR SDRAM:

    11:22

    ATi: тактовые частоты Radeon 8500 будут выше:

    10:51

    Micron: $576 млн. убытков за квартал:

    10:05

    ICIS-LOR, TICE, DRAM: статистика:

    09:46

    Radeon 7000 и 7200?:

    01:05

    GPRS телефон Sagem MW 3026:

    00:27

    Gateway отказалась от процессоров AMD:

    00:20

    Intel выпустила 2 ГГц процессоры Xeon для рабочих станций:

    00:19

    AMD закрывает Fab 14 и Fab 15:

    00:16

    Мобильный телефон 3G c OLED дисплеем от Sanyo:

    00:15

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