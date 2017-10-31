Samsung показала ферму для добычи Bitcoin, состоящую из 40 смартфонов Galaxy S5

Рынок смартфонов развивается огромными темпами. Модели, которые всего три-четыре года назад были флагманами, сегодня на вторичном рынке продаются за гроши. Такими устройствами вполне можно пользоваться, но одна из проблем — отсутствие обновлений операционной системы.

Компания Samsung предложила весьма оригинальные способы использования не очень старых, но уже устаревших морально, смартфонов.

Самый интересный — ферма для добычи Bitcoin! Samsung использовала 40 смартфонов Galaxy S5, установленных в специальную станцию.

При этом компания утверждает, что использовать для этой цели смартфоны даже более выгодно, нежели ПК. В качестве доказательства приведено сравнение с CPU Intel Core i7-2600. По подсчётам Samsung, восемь смартфонов Galaxy S5 имеют примерно такую же производительность (около 20 000 khash/sec), как и процессор. При этом энергопотребление одного смартфона почти в 24 раза ниже, чем у CPU. Из этого Samsung делает вывод, что энергоэффективность при добыче Bitcoin у смартфона втрое выше, чем у вышеуказанного процессора. Стоит отметить, что смартфоны в такой ферме работали под управлением какой-то специальной ОС, разработанной Samsung именно для добычи Bitcoin. Скорее всего, речь о какой-то вариации Linux.

Кроме этой идеи Samsung показала и другие. К примеру, Galaxy S3 превратили в камеру наблюдения с функцией распознавания лиц.

Такой же смартфон на другом стенде служил информационным табло для отображения данных о состоянии воды в аквариуме.

Всё это — проекты лаборатории Samsung C-Lab, созданные в рамках инициативы Upcycling, основная идея которой заключается в поиске вариантов использования ставших ненужными смартфонов.