Смартфон Razer Phone получит дисплей с кадровой частотой 120 Гц, сдвоенную камеру и поддержку Quick Charge 4+

Мы знаем, что уже завтра компания Razer должна анонсировать какое-то игровое мобильное устройство. Предполагалось, что это будет смартфон.

Новые данные подтверждают это, уточняя параметры устройства. Итак, источник называет новинку Razer Phone. Этот аппарат получит дисплей с транзисторами IGZO, диагональ которого составит 5,7 дюйма. Экран будет характеризоваться кадровой частотой 120 Гц.

Также Razer Phone оснастят сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 12 и 13 Мп. Первый будет характеризоваться диафрагмой F/1.75, а второй — F/2.6. Судя по описанию, вторая камера оснащена телеобъективом.

Аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч должен обеспечить неплохую автономность. Также заявлена поддержка Qualcomm Quick Charge 4+. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ. Ранние утечки указывали также на SoC Snapdragon 835.