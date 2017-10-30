Очевидно, что если бы не было спроса, то и цена бы не увеличивалась.

Однако в Best Buy цена новинки составляет 1099 и 1249 долларов соответственно. Комментирую необычную ценовую политику, представитель Best Buy заявил следующее: «Наши цены отражают тот факт, что клиенты могут приобрести смартфон с привязкой к любому оператору, а также с любым тарифным планом, для личного или коммерческого использования. Наши клиенты сказали, что им нужна такая гибкость, но иногда за это надо платить».

Рекомендованая цена iPhone X составляет 999 долларов за версию с 64 ГБ флэш-памяти и 1149 долларов за старшую версию, которая оснащена 256 ГБ энергонезависимой памяти.

Крупная американская сеть магазинов Best Buy начала прием предварительных заказов на смартфон iPhone X одновремено с официальным магазином Apple в конце прошлой недели.

Best Buy поднял цену на iPhone X на $100

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