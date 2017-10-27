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MSI также отказалась разгонять хотя бы одну из своих пяти моделей видеокарты GeForce GTX 1070 Ti

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Теги: Nvidia, GeForce GT 1070, MSI

Источник: MSI

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Компания MSI решила пойти на рекорд и пополнила свой ассортимент сразу пятью моделями видеокарты GeForce GTX 1070 Ti: GTX 1070 Ti Aero 8G, GTX 1070 Ti Armor 8G, GTX 1070 Ti Duke 8G, GTX 1070 Ti Gaming 8G и GTX 1070 Ti Titanium 8G. Несмотря на то, что среди них есть и модели старших семейств, ни одна карта MSI не получила заводского разгона.

MSI представила пятёрку карт GTX 1070 Ti

Повторим, это касается практически всех производителей, так что, наиболее вероятно, это была рекомендация Nvidia. Напомним, заводские частоты составляют 1607/1683 МГц для ядра и 8000 МГц для памяти.

MSI представила пятёрку карт GTX 1070 Ti

MSI представила пятёрку карт GTX 1070 Ti

Все карты MSI получили один порт DVI, один HDMI и три DisplayPort. Все, кроме GTX 1070 Ti Aero 8G, требуют подключения двух разъёмов питания (8+6).

MSI представила пятёрку карт GTX 1070 Ti

MSI представила пятёрку карт GTX 1070 Ti

Что же касается отличий, они заключаются в печатных платах и системах охлаждения, хотя новых решений тут нет. Как и прочие производители, MSI не стала разрабатывать что-то новое для GTX 1070 Ti, так как это попросту не имеет никакого смысла. В итоге все системы охлаждения нам хорошо знакомы по другим моделям MSI.

27 октября 2017 Г.

12:36

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