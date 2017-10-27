MSI также отказалась разгонять хотя бы одну из своих пяти моделей видеокарты GeForce GTX 1070 Ti

Компания MSI решила пойти на рекорд и пополнила свой ассортимент сразу пятью моделями видеокарты GeForce GTX 1070 Ti: GTX 1070 Ti Aero 8G, GTX 1070 Ti Armor 8G, GTX 1070 Ti Duke 8G, GTX 1070 Ti Gaming 8G и GTX 1070 Ti Titanium 8G. Несмотря на то, что среди них есть и модели старших семейств, ни одна карта MSI не получила заводского разгона.

Повторим, это касается практически всех производителей, так что, наиболее вероятно, это была рекомендация Nvidia. Напомним, заводские частоты составляют 1607/1683 МГц для ядра и 8000 МГц для памяти.

Все карты MSI получили один порт DVI, один HDMI и три DisplayPort. Все, кроме GTX 1070 Ti Aero 8G, требуют подключения двух разъёмов питания (8+6).

Что же касается отличий, они заключаются в печатных платах и системах охлаждения, хотя новых решений тут нет. Как и прочие производители, MSI не стала разрабатывать что-то новое для GTX 1070 Ti, так как это попросту не имеет никакого смысла. В итоге все системы охлаждения нам хорошо знакомы по другим моделям MSI.