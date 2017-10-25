Смартфон Oppo R11S будет изготовлен с использованием технологии Star Screen

Oppo является одним из тех производителей, которые не только копируют конкурентов (хотя не без этого), но и сами предлагают различные инновации.

Например, при изготовлении смартфона Oppo R11S, как сообщают источники, применяется технология Star Screen. О чем идет речь? Если в переводе нет никаких ошибок, то Oppo R11S будет выпущен в базовой и премиальной версиях. Последняя получит корпус красного цвета. Так вот, место перехода дисплея в корпус будет плавным и незаметным, то есть вы не сможете увидеть четкую границу экрана на первый взгляд.

Таким образом будет создаваться эффект, при котором и так большой дисплей с соотношением сторон 18:9 будет как бы вливаться в корпус. Если решение будет удачным, то стоит ждать аналогичных анонсов от других производителей.

Характеристики Oppo R11S недавно появились в AnTuTu, анонс смартфона ожидается 2 ноября.