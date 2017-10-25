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Умные часы Misfit Vapor будут выпущены 31 октября

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Теги: Misfit

Источник: Misfit

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Умные часы Misfit Vapor были анонсированы на выставке CES 2017, затем в марте этого года они были представлены повторно с Android Wear 2.0 в качестве операционной системы.

На тот момент говорилось, что Misfit Vapor поступят в продажу в конце лета, однако затем выход часов отложили на осень.

Умные часы Misfit Vapor будут выпущены 31 октября

Теперь же Misfit заявила, что в магазинах Misfit Vapor появятся 31 октября этого года. Цена первых умных часов данного производителя составит 200 долларов.

С характеристиками Misfit Vapor вы можете ознакомиться по ссылкам выше.

25 октября 2017 Г.

07:48

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Умные часы Misfit Vapor будут выпущены 31 октября: Цена первых умных часов данного производителя составит 200 долларов

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