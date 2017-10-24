AOC Q3279VWF — относительно недорогой 32-дюймовый игровой монитор на основе панели MVA

Компания AOC расширила ассортимент мониторов моделью Q3279VWF. Производитель позиционирует новинку в качестве игрового решения.

Для этого тут имеется и разумное разрешение в 2560 х 1440 пикселей, и поддержка технологии FreeSync. Правда, максимальная кадровая частота всё равно ограничена 60 Гц. Зато тут используется панель MVA диагональю 31,5 дюйма, так что переживать за качество изображения не придётся.

Из остального можно отметить поддержку технологии Flicker Free (снижение мерцания подсветки), технологии Shadow Control (повышение яркости тёмных областей в играх), технологии Low Blue Light (снижение доли синего цвета в подсветке), наличие специальных игровых режимов, 98-процентный охват цветового пространства sRGB, наличие стереодинамиков, а также портов VGA, DVI, HDMI и DisplayPort. Что немаловажно, в комплекте поставляются почти все варианты кабелей (кроме DVI).

Новинка уже поступила в продажу и стоит примерно 380 долларов.