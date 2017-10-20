По оценке KGI, 3 ноября в магазинах окажется от 2 до 3 млн iPhone X

Ровно через неделю должен начаться прием предварительных заказов на смартфон iPhone X, который поступит в продажу 3 ноября этого года.

Аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) уверен, что самые неприятные для Apple моменты, которые касаются проблем на производстве iPhone X, закончатся в ближайшее время.

Проблемы, как отмечает аналитик, касаются не только инновационной фронтальной 3D-камеры, но и гибко-жестких печатных плат для антенны смартфона. Поставщик данных комплектующих Murata не может решить проблемы на производстве до второго квартала 2018, поэтому его заменили на компанию Career, которая должна нарастить темпы производства в ноябре.

В отличие от смартфонов со сдвоенными камерами других компаний, в iPhone X два модуля основной камеры используют разные печатные платы. У компании Interflex также есть проблемы с процентом выхода качественных печатных плат для широкоугольной камеры.

Минг-Чи Куо снизил прогноз по поставкам iPhone X в четвертом квартале с 30-35 млн до 25-30 млн единиц. Он добавил, что в магазинах на момент начала продаж окажется от 2 до 3 млн смартфонов iPhone X.