KFA2 готовит к выпуску свой вариант GeForce GTX 1070 Ti

В сети появились изображения, указывающие на то, что KFA2 готовит к выпуску свой вариант 3D-карты GeForce GTX 1070 Ti.

Новинка будет называться KFA2 GTX 1070 Ti EX.

Карта, призванная занять место между моделями GeForce GTX 1070 и GTX 1080, позиционируется ближе к последней. Конфигурация GPU включает 2432 ядра CUDA, 152 блоков TMU и 64 блока ROP. Базовая частота составит 1607 МГц, повышенная — 1683 МГц.

Память GDDR5, связанная с GPU 256-разрядной шиной, будет работать на эффективной частоте 8,0 ГГц. Объем памяти равен 8 ГБ.

Для подачи дополнительного питания на плате есть по одному разъему с восемью и шестью контактами, а подсистема питания построена по семифазной схеме.

Конструкция системы охлаждения включает два алюминиевых радиатора: один установлен на GPU, второй — на регуляторах напряжения. Радиаторы обдуваются двумя 100-миллиметровыми вентиляторами. Набор видеовыходов выглядит так: три порта DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0 и одни один DL DVI-D.

Ожидается, что о выпуске 3D-карты будет объявлено 26 октября.