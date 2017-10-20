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Потребительские процессоры Intel Cannon Lake будут поддерживать набор команд AVX-512

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Теги: Intel

Источник: AnandTech, Intel

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Источник сообщает, что документы Intel указывают на поддержку грядущими процессорами Cannon Lake набора команд AVX-512. Это касается именно потребительских CPU обычных линеек.

Если точнее, то новые CPU будут поддерживать AVX512F и AVX512CD, что соответствует возможностям решений Skylake-SP. Кроме того, сама архитектура Cannon Lake будет поддерживать и AVX512_IFMA вместе с AVX512_VBMI, но пока неясно, коснётся ли это потребительских CPU или же останется прерогативой серверных решений.

CPU Intel Cannon Lake и Ice Lake получат поддержку AVX-512

Всё это будет справедливо и для CPU Ice Lake. Напомним, Cannon Lake будут относиться к восьмому поколению процессоров Core, а Ice Lake — к девятому. При этом и те, и другие будут производиться по 10-нанометровому техпроцессу. Ранее считалось, что CPU Cannon Lake будут доступны лишь в мобильном сегменте, однако по таблице видно, что это не так.

CPU Intel Cannon Lake и Ice Lake получат поддержку AVX-512

Внедрение в потребительские CPU поддержки AVX-512 может указывать на то, что Intel попытается заставить разработчиков соответствующим образом оптимизировать ПО, так как на данный момент для среднестатистического пользователя смысла от поддержки процессорами AVX-512 практически нет.

20 октября 2017 Г.

12:15

Ctrl
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