Потребительские процессоры Intel Cannon Lake будут поддерживать набор команд AVX-512

Источник сообщает, что документы Intel указывают на поддержку грядущими процессорами Cannon Lake набора команд AVX-512. Это касается именно потребительских CPU обычных линеек.

Если точнее, то новые CPU будут поддерживать AVX512F и AVX512CD, что соответствует возможностям решений Skylake-SP. Кроме того, сама архитектура Cannon Lake будет поддерживать и AVX512_IFMA вместе с AVX512_VBMI, но пока неясно, коснётся ли это потребительских CPU или же останется прерогативой серверных решений.

Всё это будет справедливо и для CPU Ice Lake. Напомним, Cannon Lake будут относиться к восьмому поколению процессоров Core, а Ice Lake — к девятому. При этом и те, и другие будут производиться по 10-нанометровому техпроцессу. Ранее считалось, что CPU Cannon Lake будут доступны лишь в мобильном сегменте, однако по таблице видно, что это не так.

Внедрение в потребительские CPU поддержки AVX-512 может указывать на то, что Intel попытается заставить разработчиков соответствующим образом оптимизировать ПО, так как на данный момент для среднестатистического пользователя смысла от поддержки процессорами AVX-512 практически нет.