Представлена камера Samsung 360 Round, оснащенная 17 объективами

Компания Samsung Electronics сегодня анонсировала новую панорамную камеру Samsung 360 Round, которая оснащена 17 объективами. Восемь пар расположены по кругу, а один направлен вертикально вверх.

Samsung 360 Round характеризуется степенью защиты от попадания пыли и влаги IP65, она оптимизирована для использования на природе, а также для живой трансляции 3D-контента в разрешении 4K. Система охлаждения лишена активных элементов, что снижает массу и полностью устраняет шум при работе.

Все 17 камер оснащены двухмегапиксельными датчиками изображения, диафрагма объективов составляет F/1,8. Samsung 360 Round получила шесть микрофонов для записи объемного звука, а также возможность подключения двух внешних микрофонов.

Во время записи и живой трансляции контента поддерживается 3D-режим в разрешении 4096 x 2048 при 30 к/с на каждый глаз. Устройство оснащено 10 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 40 ГБ флэш-памяти eMMC. Можно установить карту памяти емкостью до 256 ГБ или SSD емкостью до 2 ТБ.

Samsung 360 Round получила разъемы USBC- и RJ-45. Масса составляет 1,93 кг, габариты равны 205 х 205 х 76,8 мм.

Samsung 360 Round поступит в продажу в октябре, цена пока не сообщается.