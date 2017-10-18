Ноутбуки с SoC Snapdragon 835 и Windows 10 удивят временем работы без подзарядки

Осенью этого года Microsoft и Qualcomm должны выпустить ноутбуки на архитектуре ARM, которые будут работать под управлением операционной системы Windows 10.

В ходе мероприятия Qualcomm 4G/5G Summit представители Qualcomm рассказывали о том, как они сотрудничают с Microsoft при создании ноутбуков, оснащенных мобильной платформой Snapdragon 835.

Microsoft заявила, что компания тестирует «сотни ноутбуков на архитектуре ARM ежедневно». Уже сейчас понятно одно — время работы таких ноутбуков превосходит все ожидания. Причина заключается уменьшенном энергопотреблении процессоров ARM.

«Сказать по правде, мы не ожидали, — заявил Пит Бернард (Pete Bernard) из Microsoft. — Мы установили планку на высоком уровне и уже превзошли ее. Речь идет о таком времени автономной работы, к которому привык я. Я не беру с собой зарядное устройство. Я заряжаю свой ноутбук раз в несколько дней. Думаю, это заставит многих по-новому взглянуть на ПК».

Такие ноутбуки будут называться Always Connected PC («ПК, которые всегда остаются на связи»). Первые модели в этом году должны выпустить Asus, HP и Lenovo, но они будут довольно дорогими. Qualcomm заявила, что по мере расширения портфолио в нем будут появляться более доступные ноутбуки с процессорами ARM и Windows 10.