Samsung Galaxy S7 опередил iPhone 8 в свежем рейтинге Consumer Reports

Четыре месяца назад некоммерческая организация Consumer Reports поставила Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ на вершину рейтинга смартфонов, составленный с учетом степени удовлетворенности их владельцев.

В обновленном рейтинге Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ снова заняли первые два места, а на третьем оказался прошлогодний флагман Samsung Galaxy S7, который опередил iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Последние два смартфона заняли четвертое и пятое места соответственно.

Планшетофон Samsung Galaxy Note 8 смог подняться только на шестое место, Consumer Reports отмечает большую массу корпуса и невысокую прочность в качестве слабых сторон устройства.

Смартфон LG V30, который вышел на рынок США, только в октябре, при составляении рейтинга не учитывался.