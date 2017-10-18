Смартфон Oppo F5 получил сдвоенную фронтальную камеру разрешением 12 Мп

Как мы уже сообщали, анонс первого смартфона Oppo, который будет оснащен дисплеем с соотношением сторон 18:9, состоится 26 октября. Речь идет о модели Oppo F5.

До этого момента слухи указывали на то, что Oppo F5 должен получить шестидюймовый дисплей разрешением 2160 х 1080 пикселей, однокристальную систему Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, 20-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч.

Характеристики, указанные на сайте филиппинского онлайнового магазина, подтверждают ранее опубликованную информацию. Кроме того, теперь мы знаем, что фронтальная камера будет сдвоенной, ее разрешение составит 12 Мп. Пользователи смогут установить карту памяти microSD емкостью до 256 ГБ.

Смартфон будет оснащен модемом 4G LTE, модулями WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2 и GPS (с поддержкой технологии Assisted GPS).

Работает Oppo F5 под управлением Android 7 Nougat с оболочкой ColorOS 3.1.