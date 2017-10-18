HP ZBook x2 — недешевый планшет с экраном разрешением 4K, GPU Nvidia и CPU Core i7 для профессионалов

Мобильных компьютеров, способных заменить рабочую станцию, придумано уже много, а вот планшетов, не уступающих по части производительности и поддерживающих работу с пером, мало. Тем не менее, сейчас их стало на один больше: компания HP представила устройство под названием ZBook x2. Новинку в рекламных роликах продвигают графические дизайнеры, однако судя по характеристикам, сфер применения устройства гораздо больше.

ZBook x2 оснащен матовым сенсорным экраном диагональю 14 дюймов разрешением 3840 x 2160 пикселей с 10-битным представление цвета и охватом 100% цветового пространства Adobe RGB. В топовую конфигурацию устройства входит процессор Intel Core i7-8560U семейства Kaby Lake-R, GPU Nvidia Quadro M620, 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 2 ТБ. Но в базовой версии компоненты, конечно, попроще: процессор Intel Core i7-7500U и твердотельный накопитель объемом 128 ГБ.

Планшет будет предлагаться с беспроводной клавиатурой, а в перечне опционального оснащения числится электронное перо, использующее технологию Wacom EMR. Стилус обеспечивает распознавание 4096 степеней нажатия и не нуждается в элементе питания.

Из других особенностей устройства можно отметить защищенное исполнение (в соответствии с армейским стандартом MIL-STD 810G), наличие дактилоскопического датчика и интегрированного в клавиатуру считывателя Smart Card, поддержку технологии быстрой зарядки (на пополнение заряда АКБ от 0 до 50% уходит 30 минут), web-камеры, позволяющей записывать видео разрешением 720p, и основной камеры разрешением 8 Мп. Набор стандартных адаптеров Wi-Fi и Bluetooth дополнен приемником GPS.

В корпус самого ZBook x2 встроена откидная подставка. Также планшет имеет слот для карт памяти SD, видеовыход HDMI 1.4, порт USB 3.0 и пару портов USB-C с интерфейсом Thunderbolt. За счет последних обеспечивается подключение планшета к двум мониторам разрешением 4K.

Нет ничего удивительного в том, что при таких параметрах ZBook x2 оказался и габаритным (366 х 229 х 15 мм), и увесистым (1,64 кг). А еще дорогим: в США стоимость стартует с отметки $1750.

Источник: HP