Huawei Y6 Pro (2017) — смартфон стоимостью 180 долларов, оснащённый платформой Qualcomm

Сердцем новинки служит SoC Snapdragon 425, объём оперативной памяти равен 2 ГБ, a флэш-памяти — 16 ГБ. Разрешение пятидюймового экрана составляет 1280 х 720 пикселей. Также можно отметить камеры разрешением 13 и 5 Мп и аккумулятор ёмкостью 3020 мА•ч. Работает смартфон под управлением Android 7.0 с оболочкой EMUI 5.1.

Очередной такой новинкой производителя стала модель Y6 Pro (2017) стоимостью 180 евро. За эти деньги европейский покупатель получит аппарат в металлическом корпусе, оснащённый сканером отпечатков пальцев.

Компания Huawei имеет достаточно сильные позиции в Европе. И далеко не в последнюю очередь благодаря доступным смартфонам.

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