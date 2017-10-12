Microwear L1 — умные часы с камерой, позволяющие совершать звонки в сетях 3G, которые стоят $90

Компания Microwear выпустила новые умные часы Microwear L1, которые поддерживают работу в сетях 3G и имеют слот для установки SIM-карты. Устройство предлагается по цене 90 долларов.

Часы Microwear L1 оснащены однокристальной системой MediaTek MTK2503, 32 МБ оперативной и 128 МБ флэш-памяти. Предусмотрена возможность установки карт памяти microSD емкостью до 64 ГБ. Диаметр ЖК-дисплея составляет 1,3 дюйма при разрешении 240 х 240 пикселей

Часы могут работать в связке со смартфонами, поддерживаются операционные системы Android и iOS. Кроме того, Microwear L1 получили модули GPS, Bluetooth 4.0, а также камеру разрешением 0,3 Мп.

Часы могут замерять частоту сокращений сердечной мышцы, качество и продолжительность сна, температуру, давление, высоту над уровнем моря, а также отслеживать различные виды физической активности.

Аккумулятор емкостью 480 мА•ч позволяет им работать до трех дней при обычном режиме использования.