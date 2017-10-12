Аналитики CCS Insight утверждают, что к 2021 году 15% рынка мобильных телефонов займут аппараты с поддержкой 5G

Мобильные сети пятого поколения начнут своё шествие по миру в 2019 году. Но аналитики CCS Insight считают, что уже сейчас способны оценить рынок смартфонов с поддержкой 5G.

Итак, источник утверждает, что по итогам следующего года всего в мире будет реализовано 2 млрд мобильных телефонов, а в 2021 — 2,06 млрд. При этом в 2018 доля смартфонов составит 81%, а в 2021 году вырастет до 92%. К 2020 году доля мобильных телефонов с поддержкой 4G вырастет до 82%.

Аналитики считают, что продажи телефонов с поддержкой 5G будут расти быстрее, чем в своё время продажи аппаратов с 4G, и уже спустя два года после появления первых устройств, в 2021 году, займут 15% рынка. Лидирующим рынком по темпам развития сетей 5G должен стать Китай.

Также аналитики отмечают, что рынок смартфонов в 2018 году будет оцениваться в 375 млрд долларов, а в 2021 году достигнет отметки в 396 млрд долларов. Учитывая, что по подсчётам этого же источника в 2021 году будет реализовано около 1,895 млрд смартфонов, можно подсчитать, что средняя цена такого устройства составит 209 долларов.