Blu Products подписала лицензионное соглашение с BlackBerry

Компания BlackBerry владеет весьма объёмным портфелем патентов в мобильном сегменте, однако никогда не была замечена в стремлении превратиться в патентного тролля.

Но с недавних пор канадская компания переориентировалась, отказавшись от самостоятельного производства смартфонов и сконцентрировавшись на ПО и сервисах. И почти сразу подала в суд на две компании, обвиняя их в нарушении патентов.

Среди них была американская Blu Products, продающая в США смартфоны без контрактов. Её BlackBerry обвиняла в нарушении сразу 15 патентов. Это было чуть более года назад, но лишь сейчас стало известно, что компании уладили конфликт.

Вчера BlackBerry и Blu Products подписали лицензионное соглашение, в рамках которого последняя будет выплачивать определённые отчисления. Подробностей нет, но Blu нельзя назвать крупным игроком рынка смартфонов, так что суммы, фигурирующие в соглашении, не должны быть большими.