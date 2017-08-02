Twelve South выпустила чехол BookBook в форме книги для новых ноутбуков MacBook и MacBook Pro

Компания Twelve South представила новую версию своего популярного чехла BookBook в форме книги для 12-дюймового ноутбука MacBook, выпущенного в прошлом году, и более новых моделей MacBook Pro.

В течение последних шести лет компания выпускает подобные чехлы для различных моделей ноутбуков MacBook, планшетов iPad и смартфонов iPhone.

Новый чехол BookBook содержит отдел для хранения листов формата А4, но разработчики не рекомендуют перегружать чехол бумагой. В зависимости от толщины бумаги, в него поместится 10-20 листов.

BookBook содержит резинки, которые можно закрепить на углах ноутбука, чтобы при открытии чехла автоматически открывался и ваш MacBook.

Цена новинки составляет 80 долларов.