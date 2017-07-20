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Смартфон Xiaomi Mi 5X прошел сертификацию FCC
Как стало известно, в базе данных Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC) появился грядущий смартфон Xiaomi Mi 5X.
В базе данных FCC устройство проходит под модельным номером Xiaomi MDG2. Документы указывают на то, что смартфон получил аккумулятор емкостью 3000 мА•ч, разъем USB-C, а также 10-ваттное зарядное устройство.
К сожалению, других подробностей о характеристиках устройства Федеральная комиссия по связи США не предоставляет.
Производитель уже подтвердил, что анонс Xiaomi Mi 5X состоится на следующей неделе.
Источник: FCC
11:35 20.07.2017 Jin
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