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Смартфон Xiaomi Mi 5X прошел сертификацию FCC

Как стало известно, в базе данных Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC) появился грядущий смартфон Xiaomi Mi 5X.

В базе данных FCC устройство проходит под модельным номером Xiaomi MDG2. Документы указывают на то, что смартфон получил аккумулятор емкостью 3000 мА•ч, разъем USB-C, а также 10-ваттное зарядное устройство.

Смартфон Xiaomi Mi 5X прошел сертификацию FCC

К сожалению, других подробностей о характеристиках устройства Федеральная комиссия по связи США не предоставляет.

Производитель уже подтвердил, что анонс Xiaomi Mi 5X состоится на следующей неделе.

Источник: FCC

11:35 20.07.2017
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