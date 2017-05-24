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Производитель называет No.1 G9 первыми умными часами с GPS и классом защиты IP68

Китайский производитель No.1 сообщил первые подробности об умных часах No.1 G9, которые оснащены новой однокристальной системой Mediatek MTK2503, а также слотом для SIM-карт, что позволяет совершать и принимать звонки без использования смартфона.

Производитель называет No.1 G9 первыми умными часами, которые характеризуются наличием модуля GPS, а также защитой корпуса от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP68.

На данный момент известно, что часы будут оснащены круглым дисплеем разрешением 240 х 240 пикселей, датчиком частоты сердечных сокращений, шагомером, компасом и барометром. Они автоматически смогут определять вид физической активности (бег, прыжки, йога, баскетбол и проч), которой занимается владелец, подробно сохраняя всю статистику.

Производитель называет No.1 G9 первыми умными часами с GPS и классом защиты IP68

Информации о дате выхода и цене часов пока нет.

Источник: China Watch

12:34 24.05.2017
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