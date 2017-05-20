iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 05 » 20 20 мая 2017

Nikon закрывает два подразделения

Компания Nikon анонсировала изменения в своей структуре, которые вступят в силу 29 июня 2017 года.

Изменения в структуре Nikon вступят в силу 29 июня 2017 года

В соответствии с планом реорганизации будет закрыто подразделение Core Technology Division.

Вместо него будут созданы подразделения Research & Development Division и Production Technology Division. Первому предстоит сосредоточиться на НИОКР, а второму — на стратегическом планировании продукции и технологиях производства. По мнению производителя, это позволит точнее определить обязанности и повысить эффективность предприятия.

Одновременно будет создано подразделение Healthcare Business Unit, в который войдут нынешние Medical Business Development Division и Microscope Solutions Business Unit. С соответствующим направлением деятельности в компании связывают надежды на рост.

Кроме того, будет закрыто подразделение Business Support Division. Выполняемые им функции планируется распределить между другими подразделениями.

Источник: Nikon
12:54 20.05.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.