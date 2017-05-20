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Nikon закрывает два подразделения
Компания Nikon анонсировала изменения в своей структуре, которые вступят в силу 29 июня 2017 года.
В соответствии с планом реорганизации будет закрыто подразделение Core Technology Division.
Вместо него будут созданы подразделения Research & Development Division и Production Technology Division. Первому предстоит сосредоточиться на НИОКР, а второму — на стратегическом планировании продукции и технологиях производства. По мнению производителя, это позволит точнее определить обязанности и повысить эффективность предприятия.
Одновременно будет создано подразделение Healthcare Business Unit, в который войдут нынешние Medical Business Development Division и Microscope Solutions Business Unit. С соответствующим направлением деятельности в компании связывают надежды на рост.
Кроме того, будет закрыто подразделение Business Support Division. Выполняемые им функции планируется распределить между другими подразделениями.
Источник: Nikon
12:54 20.05.2017 Accent
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