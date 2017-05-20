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Наушники Audeze LCDi4 оценены производителем в $2495

Компания Audeze в самом начале года представившая наушники Audeze iSine VR, совместимые с известными гарнитурами виртуальной реальности, добавила в свой ассортимент очередную новинку. Это наушники Audeze LCDi4 с планарными излучателями диаметром 30 мм.

Audeze LCDi4 — полуоткрытые наушники с проводным подключением

Полуоткрытые наушники с проводным подключением характеризуются чувствительностью 105 дБ/мВт и максимальным уровнем звукового давления 120 дБ. Если верить производителю, диапазон воспроизводимых частот равен 5-50000 Гц, а коэффициент гармонических искажений не превышает 0,2%. Импеданс наушников — 35 Ом.

Наушники Audeze LCDi4 стоят $2495. Прием предварительных заказов уже открыт. Отгрузку производитель обещает начать в середине июня.

Источник: Audeze
22:24 20.05.2017
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