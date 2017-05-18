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Gigabyte ограничилась двумя низкопрофильными вариантами GeForce GT 1030
Свою парочку видеокарт GeForce GT 1030 выпустила и компания Gigabyte. Модели называются GT 1030 Low Profile 2G и GT 1030 Silent Low Profile 2G.
Обе карты выполнены на основе низкопрофильной печатной платы, но первая получила активную СО, а вторая — пассивную. В остальном отличий у 3D-карт нет. Обе работают на частотах 1252/1506 МГц для ядра (в режиме OC Mode) и 6000 МГц для памяти, обе располагают портами DVI и HDMI.
Единственное, что ещё нужно иметь в виду, это то, что пассивная карта занимает два слота расширения за счёт высокого радиатора. Напомним, в конфигурацию GT 1030 входит GPU с 384 ядрами CUDA и 64-разрядная шина памяти. Объём памяти у всех выпущенных карт составляет 2 ГБ.
19:19 18.05.2017 MPAK
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