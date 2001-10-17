  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    17 октября 2001

    Цифровые камеры FinePix50i от Fuji:

    21:05

    Jaguar: 64 бита от ARM для карманных ПК:

    20:42

    NVIDIA: графический бизнес – это еще не все?:

    19:17

    MPF 2001: процессорный роадмэп от VIA/Centaur:

    17:44

    MPF 2001: нового Rambus чипсета от Intel не будет:

    16:20

    RADEON 8500 - реально в продаже:

    15:58

    MPF 2001: Intel Nocona - будущий серверный процессор:

    14:58

    VIA и Centaur собираются разрабатывать клон Pentium 4:

    14:49

    Intel: о прибылях:

    14:39

    ICIS-LOR, TICE, DRAM: статистика:

    12:04

    Handspring: анонс Treo состоялся:

    09:43

    A7V266-E на KT266A от ASUS:

    09:33

    Новый NAS-сервер от Snap Appliances:

    09:07

    GeForce Titanium от Chaintech:

    09:01

    Карты Titanium от Leadtek:

    08:29

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018