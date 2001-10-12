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    12 октября 2001

    Новый Blaster 4.1 Digital от Creative:

    19:41

    SGI объявила о выпуске SGI Origin 300:

    19:01

    i845D плата от Elitegroup:

    18:51

    Новые PDA от Handspring – в понедельник:

    16:51

    SX6000: новый IDE RAID5 контроллер от Promise:

    16:34

    Sony строит BiCMOS/SiGe фабрики в Японии:

    13:57

    Экономичный PowerPC для мобильных ПК от IBM:

    13:24

    Линейка CD-RW Yamaha 3200x LightSpeed3, официально:

    12:30

    Ждем "Sahara" PowerPC от IBM?:

    11:31

    PixelView GeForce2 Ti от Prolink:

    11:04

    Конкурс IWILL XP333:

    10:25

    Оптический дисковод от Matsushita: 50 Гб!:

    04:34

    Northwood 2,2 ГГц откладывается?:

    03:59

    72 Мбит SRAM от Cypress и Ramtron:

    01:53

    Новый чип от TI для рынка High-End Audio:

    01:20

    VIA комментирует обновления роадмэпа чипсетов:

    01:08

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