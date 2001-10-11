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    11 октября 2001

    Нанотехнологи объединяются:

    21:49

    Новые PowerBook´и от Apple:

    21:03

    Intel vs VIA: продолжение:

    20:50

    Любопытный 16х DVD-ROM от Toshiba:

    20:24

    Тайвань: заджержек с поставками системных плат не будет:

    19:48

    Водостойкая G.BROS GV-10 от Casio:

    14:58

    GeForce 3 Ti500 карта от Prolink:

    13:08

    Adobe: анонс Adobe Illustrator 10 и Adobe InDesign 2.0:

    12:29

    PDA с 5-дюймовым экраном от Samsung:

    12:05

    Новая версия ALiMAGiK 1 - официально:

    11:29

    Цитата дня: AMD vs Intel – миф:

    10:35

    Powertip Display: массовое производство STN LCD началось:

    09:40

    CDMA/GPS телефон Samsung SPH-N300:

    02:51

    Motorola – опять теряем и увольняем:

    02:21

    Упадок? Только не в Китае...:

    01:44

    HP уходит с рынка CD-RW:

    01:04

    Diamond SupraMax PCI и SupraSST от SONICblue:

    00:29

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