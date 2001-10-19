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    19 октября 2001

    Thermaltake: поставим кулер на… память:

    19:51

    MPF2001: Macintosh на процессоре Athlon?:

    18:21

    Creative Sound Blaster 4.1 Digital – в России:

    14:58

    Intel отказывается от направления бытовой электроники:

    13:33

    Внешний CRW 6406EU от Acer:

    12:41

    Новые продукты от Creative Labs:

    05:32

    Transmeta: пока в минусе:

    03:52

    Toshiba и Matsushita объединяют мощности выпуска LCD:

    03:37

    IDF 2001: ARM - графика и мультипоточность inside:

    03:31

    Дефицит 16x DVD-ROM дисководов и падение цен:

    03:15

    Infineon начала массовое производство DRAM по 0,14 мкм:

    03:06

    Цифровое радио - на пути к реальности:

    03:01

    Intel избавляется от Socket 423 процессоров:

    02:54

    Фото дня: Radeon 8500:

    01:02

    PowerPC G5 - первые данные:

    00:25

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