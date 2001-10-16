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    16 октября 2001

    ASUS - номер один в Тайване:

    23:29

    BL-30 от Abit:

    22:10

    Socket 478 P4: об энтузиазме:

    15:46

    DRAM: до конца 2002 - никакого просвета:

    15:37

    Евросоюз: Windows XP пока не наказуема:

    15:04

    Canon: сдвиги в разработке оборудования для 0,07 мкм техпроцесса:

    12:29

    Линейка видеокарт Titanium от Visiontek:

    11:45

    MPF 2001: AMD анонсировала архитектуру Hammer:

    10:29

    MPF 2001: детали о Banias:

    09:11

    SanDisk : high-end карты памяти Ultra CompacFfash:

    01:25

    Новые Athlon MP: уже в 1U серверах:

    00:44

    Новые 32-разрадные микроконтроллеры от Motorola:

    00:23

    SanDisk подает в суд на Micron:

    00:04

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