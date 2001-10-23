  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 октября 2001

    Memorex: теперь и DVD+RW диски:

    21:10

    TwinMOS DDR333 и RAMAX PC150:

    20:19

    Первым 32х скоростным CD-RW станет CRD-BP1600P от Sanyo?:

    19:02

    DVD-ROM привод DVP 1648A от Acer:

    18:42

    Финансовые результаты, Nokia: есть и прибыльные компании!:

    15:26

    Семейство настольных USB хабов от Adaptec:

    14:07

    AMD760MPX плата от TYAN:

    13:23

    Sony: цифровая камера – в слот Memory Stick:

    13:05

    RDF 2001: Yellowstone - новая технология передачи данных от Rambus:

    12:11

    Аудио новинки от Compaq:

    01:46

    Тайваньские производители DRAM в строю. Пока...:

    01:00

    DDR PC 2700 модули Micron прошли проверку:

    00:49

    Прекращается выпуск AMD760:

    00:46

    VIA: третий финансовый квартал:

    00:43

    Western Digital начала поставки 120 Гб винчестеров:

    00:32

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018