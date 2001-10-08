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    8 октября 2001

    DVD-14/DVD-18: новые стандарты понемногу становятся явью:

    23:17

    Quantum не будет продавать DLT в Европе:

    22:41

    Western Digital: E-IDE модель с 8 Мб буфером:

    22:37

    Новые камеры и фотопринтер от Hewlett Packard:

    10:54

    Ждем 85DRV на P4X266 от Soltek?:

    06:05

    DVD-R/RW чипсет от Sanyo:

    05:25

    AMD: и убытки, и задержки:

    04:58

    И еще один концепт-ноутбук от Dell:

    02:33

    Sony выбирает MOBILITY RADEON:

    02:06

    Invensys делает один брэнд из двух:

    01:57

    Новые устройства хранения данных от AOpen:

    01:20

    Мобильная рабочая станция от Dell:

    01:19

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