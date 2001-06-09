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    9 июня 2001

    Palomino 1,2 ГГц/35 Вт в третьем квартале?:

    22:42

    Hynix - лидер рынка DDR SDRAM?:

    22:00

    Семейство новых фотопринтеров от Sony:

    21:34

    Вот ты какой, Athlon MP!:

    16:39

    Hewlett Packard - новый конкурент на рынке цифровых печатных систем:

    14:54

    Computex 2001: 25x DVD-ROM от Afreey:

    14:29

    USB 2.0 CD-R/W приводы от Ratoc:

    13:48

    Computex 2001: UW SCSI флэш-винчестеры от M-SYSTEMS:

    11:43

    Новый комбо CDR-W/DVD от Matsushita:

    01:46

    Computex 2001: CF беспроводные LAN карты для PDA:

    01:27

    Японский рынок сотовых телефонов: кто есть кто:

    01:01

    NTT DoCoMo использует визуализацию для управления 3G сетью FOMA:

    00:47

    Thermaltake: встречайте Dragon Orb!:

    00:14

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